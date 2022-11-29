AutoCar, Alman BMW şirketinin yeni planlarını yayınladı. Listede, yeni nesil BMW 3 Serisi temelinde inşa edilecek son teknoloji ürünü BMW i3 elektrikli sedan ve bir sonraki BMW iX3 SUV yer alıyor. Her iki elektrikli otomobilin de 2025 yılına kadar hazır olması ve satışa sunulması bekleniyor.

Ancak bu haberde daha ilginç olan elektrikli otomobillerin kendileri değil, gelecekte üretilecekleri yer – BMW’nin Macaristan’daki yeni iFactory’si. Şu anda sadece ana hatlarıyla mevcut, ancak planları çok büyük.

Bu tesis sadece hazır elektrikli otomobillerin üretildiği bir yer değil, aynı zamanda en yeni bataryaların üretildiği bir fabrika olacak. BMW, 46 mm çapında ve 95 mm (sedanlar/station wagonlar için) veya 120 mm (SUV’lar için) yüksekliğinde silindirik elemanlar kullanacağını iddia ediyor.

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Bu tür elemanlardan toplam kapasitesi 75 ila 150 kWh olan bataryalar toplamak mümkün olacak ve bu da gelecekteki elektrikli otomobillerin batarya ömrünü önemli ölçüde artıracaktır. Buna ek olarak, 800 V voltajlı güç teknolojisi desteği beklenmektedir, bu sayede şarj işlemini %30 oranında hızlandırma fırsatı vardır.

Öyle görünüyor ki yeni tesis, BMW’nin kalite açısından bir üst seviyedeki elektrikli otomobillere geçmesi için gerçekten de bir “köprü” olacak. Bu da 2025 yılında gerçekleşecek.