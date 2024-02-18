BMW, otomotiv sektöründe tartışmasız en büyük devlerden birisi. Her ne kadar çoğunlukla sanayi problemleri ile gündeme gelse de BMW oldukça güçlü otomobiller üretiyor. Alman otomotiv devi otomobil haricinde de ürünler üretiyor. Mesela motosikletler. BMW S1000 RR gibi oldukça güçlü motorlar üreten BMW, düşük hacimli motorlar da üretiyor. BMW CE 02 eParkourer da bunlardan birisi.

BMW CE 02 eParkourer neler sunuyor?

BMW CE 02 eParkourer, 4 kW ve 11 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. CE 02 eParkourer maksimum 95 km menzil sunuyor. Bunların haricinde motosikletin 2 farklı da sürüş modu bulunuyor.

Motosiklet tasarım konusunda da oldukça tatmin edici. Ön tarafta aydınlatma konusunda kullanıcısını üzmeyecek büyüklükte bir far bulunuyor. Bunun haricinde motosiklette aynalar, ayaklık, çamurluklar gibi her motorda bulunan sıradan şeyler bulunuyor.

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Motosiklet kanadında faaliyet gösteren birçok marka bulunuyor. Ancak elektrikli motosiklet üreten markalar sayılı düzeyde. Bakalım ilerleyen günlerde başka hangi markaların elektrikli motosiklet ürettiğini göreceğiz?