bluShift Aerospace, ilk biyoyakıtlı ticari roketi fırlattı

bluShift Aerospace, Stardust 1.0 adı verilen ve biyoyakıtla çalışan ilk roketi Maine-ABD’de fırlatmayı başardı. Roket uzaya ulaşamadı ancak küçük uyduları sipariş üzerine fırlatma amacındaki bir start-up olan bluShift Aerospace firması için önemli bir adımdı.

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bluShift Aerospace fırlatmayı daha önce iki defa erteledi

bluShift, roketi ancak üçüncü denemeden sonra başarıyla fırlatabildi. Birinci denemede 14 Ocak’ta kötü hava koşulları nedeniyle fırlatma gerçekleşmedi. Sonrasında, fırlatmanın başarıyla gerçekleştiği 31 Ocak’ta ise basınç sorunu nedeniyle roketin katı yakıtı tutuşunca fırlatma yine gerçekleşmedi. Stardust 1.0, 4.000 fit’ten daha yükseğe çıktı ve ardından paraşütü ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Stardust 1.0, nano uyduları yörüngeye taşımak için tasarlanmış 6 metre uzunlukta ve 8 kilogram taşıyabilen küçük boyutlu bir uydu.

bluShift CEO‘su Sascha Deri, Maine‘deki Loring Commerce Center’da verdiği demeçte: “Her şey mükemmel gitti. Tam da umduğumuz ve planladığımız yere indi,” dedi. Sascha Deri, fırlatma öncesinde ise nano uydular için gerçek fırlatma hizmeti sağlayan “uzayın Uber’i” olmak istiyoruz şeklinde açıklamalar yaptı.

Rokette kullanılan biyoyakıtı bluShift üretmeyi başardı. Firma biyoyakıtın içeriği hakkında bilgi vermiyor. Ancak çiftliklerden rahatlıkla temin edilebileceğini vurguluyor. bluShift, yakıtın formülünü geliştirmek ve modüler bir hibrit motor tasarlamak için 6 yıldır çalışıyordu.

bluShift Aerospace, Stardust 2.0 ve Starless Rogue isimli, 300.000 Dolar maliyetli iki roket daha planlıyor. Frma, Stardust 2.0 ve sonraki projeleri için 650.000 Dolar’lık yatırım almayı umuyor. Firmanın kurucularının ise 500.000 Dolar’lık yatırımı mevcut.

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