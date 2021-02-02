Uzay - Bilim
bluShift Aerospace, ilk biyoyakıtlı ticari roketi fırlattı
bluShift Aerospace, Stardust 1.0 adı verilen ve biyoyakıtla çalışan ilk roketi Maine-ABD’de fırlatmayı başardı. Roket uzaya ulaşamadı ancak küçük uyduları sipariş üzerine fırlatma amacındaki bir start-up olan bluShift Aerospace firması için önemli bir adımdı.
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bluShift Aerospace fırlatmayı daha önce iki defa erteledi
bluShift, roketi ancak üçüncü denemeden sonra başarıyla fırlatabildi. Birinci denemede 14 Ocak’ta kötü hava koşulları nedeniyle fırlatma gerçekleşmedi. Sonrasında, fırlatmanın başarıyla gerçekleştiği 31 Ocak’ta ise basınç sorunu nedeniyle roketin katı yakıtı tutuşunca fırlatma yine gerçekleşmedi. Stardust 1.0, 4.000 fit’ten daha yükseğe çıktı ve ardından paraşütü ile güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Stardust 1.0, nano uyduları yörüngeye taşımak için tasarlanmış 6 metre uzunlukta ve 8 kilogram taşıyabilen küçük boyutlu bir uydu.
bluShift CEO‘su Sascha Deri, Maine‘deki Loring Commerce Center’da verdiği demeçte: “Her şey mükemmel gitti. Tam da umduğumuz ve planladığımız yere indi,” dedi. Sascha Deri, fırlatma öncesinde ise nano uydular için gerçek fırlatma hizmeti sağlayan “uzayın Uber’i” olmak istiyoruz şeklinde açıklamalar yaptı.
Rokette kullanılan biyoyakıtı bluShift üretmeyi başardı. Firma biyoyakıtın içeriği hakkında bilgi vermiyor. Ancak çiftliklerden rahatlıkla temin edilebileceğini vurguluyor. bluShift, yakıtın formülünü geliştirmek ve modüler bir hibrit motor tasarlamak için 6 yıldır çalışıyordu.
bluShift Aerospace, Stardust 2.0 ve Starless Rogue isimli, 300.000 Dolar maliyetli iki roket daha planlıyor. Frma, Stardust 2.0 ve sonraki projeleri için 650.000 Dolar’lık yatırım almayı umuyor. Firmanın kurucularının ise 500.000 Dolar’lık yatırımı mevcut.
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Uzay - Bilim
SpaceX, 143 adet uyduyu yörüngeye oturtarak yeni bir rekora imza attı
SpaceX Falcon 9 roketi, dün tek seferde 143 uyduyu yörüngeye taşıdı ve bu alanda yeni bir dünya rekorunu elde etmiş oldu. Bir önceki rekor Şubat 2017 tarihinde 104 uydu yerleştirmeyle Hindistan’a aitti. Fırlatma önceki gün uygun olmayan hava şartları gerekçesiyle ertelenmişti. Hatırlanacağı üzere firma bu görevden önce Türksat-5A uydusunu dünya yörüngesine problemsiz bir şekilde taşımıştı.
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Transporter-1 adı verilen fırlatma SmallSat Rideshare programının ilk göreviydi
Transporter-1 adı verilen fırlatma Florida’daki Cape Canaveral uzay üssünden dün yerel saatte 10.00’da gerçekleştirildi. Fırlatma SpaceX’in 2019 yılında duyurduğu SmallSat Rideshare programının ilk göreviydi. Bu program farklı uydu müşterilerinin uydularını daha ekonomik bir şekilde yörüngeye oturtmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu programda tek bir birincil yüke odaklanmak yerine büyük gruplar halinde küçük uyduları (SmallSats) tek seferde yörüngeye oturtmaya odaklanılıyor.
Transporter-1 görevi ile SpaceX‘in Starlink internet ağı için 10 adet uydu, dünyayı görüntüleme uydularını geliştiren Planet ve buzulları ve selleri izleme işlemi için küçük radar uyduları geliştiren ICEYE gibi müşterilerinkiler de dahil olmak üzere 143 adet uyduyu sorunsuz bir şekilde yörüngeye taşıdı.
Bu yöntem, uzay endüstrisine büyük bir itici güç sağlıyor. Bu sayede bir çok yeni roket firması, küçük uyduları yörüngeye oturtma görevleri için farklı özelliklerde çeşitli roket projeleri geliştiriyor. Rocket Lab ve Virgin Orbit gibi firmalar da roketlerini başarıyla fırlattılar ve ticari operasyonlarını başlattılar.
Uydu gönderme yarışı son zamanlarda birçok farklı firmanın da katılımıyla farklı bir boyuta taşınmış durumda. Uzayda yörüngede bulunan ve sayıları her geçen gün artan uyduların tıkanıklıklara sebep olmasından endişe ediliyor. Ayrıca kullanım ömürleri sona eren çok sayıda atıl durumda uydu da kullanımda olan diğer uydular için tehlike arz ediyor.
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Genel
Bilim adamları, Satürn uydusundaki denizin derinliğini hesapladılar
Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar.
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Satürn uydusu Titan üzerindeki “Kraken Denizi”
Cassini sondası, görevi sırasında Satürn ve uyduları hakkında o kadar çok veri topladı ve iletti ki, bilim adamları hala bunlara dayanarak keşifler yapıyorlar. Özellikle, Cornell Üniversitesi‘ndeki gökbilimciler, Satürn‘ün uydusu Titan’daki en büyük deniz olan Kraken Denizi‘nin sırlarını çözmeyi başardılar. İlginçtir ki bunun için oldukça ileri seviye matematik kullanmak zorundaydılar. Çünkü sondanın radar gücü bu rezervuarın dibine ulaşmak için yeterli değildi.
Titan‘daki denizlerin hiç sudan oluşmadığını açıklığa kavuşturalım. Titan‘dan alınan kayaların kıyılarına az miktarda nitrojen ve etan içeren sıvılaştırılmış metan sıçramıştı. Çevreninde bu kayaya farklı etkileri olmuştu, gök cisiminin yüzeyinde. yaklaşık -179,6 ° C sıcaklık ölçüldü.
Cassini, Titan‘ı 2014‘te araştırdı. Bu bilgilerin bir kısmı daha önce deşifre edilmiş, bir kısmı ise yakın zamanda analiz edilmiştir. Kraken Denizi‘nin 13.78 GHz frekansında taranması, alt topografyayı temsil etmeyi ve yansıyan ışının enerjisindeki düşüşü hesaba katarak yansıyan sinyalin gecikmelerine dayanarak denizin derinliğini tahmin etmeyi mümkün kıldı. Ne yazık ki, radar manzarayı yalnızca 100 metre derinliğe kadar gösterebildi ve ardından yansıyan sinyali yakalamayı bıraktı.
100 metreye kadar elde edilen derinlik verilerini kullanarak tüm tabanın topografyasını tahmin eden bilim adamlarına göre, orta kısmındaki derinlik 300 metreye ulaşabilir. Bu bilgi özellikle önemli, çünkü gelecekte Titan denizlerinden birine otomatik bir denizaltı fırlatılması planlanmakta. Ama önce Dragonfly Havaalanı oraya gönderilecek . Her şey yolunda giderse Dragonfly uzay aracı 2027‘de havalanacak ve 2035‘te Titan’a varacak.
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Uzay - Bilim
Virgin Orbit tarafından havadan fırlatılan roket yörüngeye oturdu
Milyarder Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Orbit firmasının havadan fırlatılan LauncherOne roketi ilk defa pazar günü yörüngeye oturmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk test uçuşunda roket yörüngeye oturamamış ve deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Firma; NASA, çeşitli araştırma kurumları, ordular ve küçük uydu operatörleri için fırlatma görevleri gerçekleştirmeyi planlıyor.
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LauncherOne, özel olarak hazırlanan bir Boeing 747 ‘nin sol kanadının altından fırlatıldı
Fırlatma işlemi uçuş halindeki bir Boeing 747 uçağından gerçekleştirildi. Uçak, sol kanadına yerleştirilen 29 tonluk LauncherOne roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü’nden kalktı. Kalkıştan yaklaşık 60 dakika sonrasında, 21 metre uzunluğundaki roketin fırlatma işlemi 35.000 feet yükseklikten gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili herhangi bir canlı yayın yapılmadı ancak firma görevin işleyişiyle ilgili anlık güncellemeleri Twitter üzerinden duyurdu.
Virgin Orbit’in LauncherOne roketi, çeşitli ABD üniversitelerinin dahil olduğu bir NASA eğitim programının parçası olarak geliştirilen CubeSats isimli 9 adet uyduyu konuşlandırdı.
Fırlatma sonrası Virgin Orbit firmasının Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: LauncherOne’ın NASA için 9 adet CubeSats uydusunu taşıyarak ilk görevini başarıyla tamamladığı için gururluyuz.
Virgin Orbit CEO’su Dan Hart: “Daha iyi bir uçuş isteyemezdik. Roketin performansı tam olarak istediğimiz yerdeydi” dedi.
Virgin Orbit firmasının sahibi Richard Branson ise yaptığı açıklamada: “Virgin Orbit birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi gerçekleştirdi. Özel olarak tasarlanmış 747’mizin (Cosmic Girl) LauncherOne roketini yörüngeye oturttuğunu görmek benim için çok ilham vericiydi. Bu muhteşem uçuş, uzun yıllardır süren sıkı çalışmaların bir sonucudur” dedi.
Bu başarılı operasyonla birlikte LauncherOne, Orbital Sciences firması tarafında geliştirilen katı yakıtlı Pegasus roketinin ardından havadan fırlatılarak yörüngeye oturmayı başaran ikinci roket oldu.
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