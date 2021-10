Blue Box Stüdyoları, Oyunculardan Kendilerine Ölüm Tehdidi Göndermemesini Rica Etti

Blue Box geliştiricileri yaptıkları yazılı açıklama ile oyunculardan kendilerine gönderdikleri ölüm tehditlerini durdurmalarını rica etti. Blue Box bir süredir kızgın Silent Hill hayranlarının saldırısı altındaydı.

Oyuncular, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir video sebebiyle Blue Box Oyun Stüdyoları tarafından geliştirilen Abandoned oyununun bir şekilde Silent Hill ve Hideo Kojima ile bağlantılı olduğuyla ilgili komplo teorileri üretiyorlardı. Hideo Kojima, ünlü Metal Gear serisinin yaratıcısı olarak biliniyor. Ve Kojima Silent Hill oyununda da dağıtımcısı Konamiyle birlikte çalışmıştı. Stüdyo en başından beri bu komplo teorilerini yalanlasa ve hiç bir temeli olmadığını söylemeye çalışsa da bazı oyuncuların kendisine saldırmasını önleyemedi. Şimdi ise olaylar fazla büyümüş olacak ki şirket ölüm tehditleri aldıklarını ve durdurulmaması halinde sürecin polis müdahelesiyle devam edeceği yönünde bir açıklama yapma gereği duydu.

Blue Box açıklamasını Twitter üzerinden gerçekleştirdi. Açıklamada ayrıca tehditlerin hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak geldiği de anlatıldı. Ve son günlerde tehditlerin daha da ileri gittiği de belirtildi. Blue Box açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Açıklama gösteriyor ki Blue Box bazı oyuncuların yaşadıkları hayal kırıklıklarını anlıyor, ancak olayların neden ölüm tehditine vardığını anlayamıyor.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayından önce bir çok kişi Abandoned diye bir oyunun varlığını bile bilmiyordu. Oyun ilk olarak PlayStation Blog sayfasında küçük bir paylaşım ile duyurulmuştu. Ancak 15 Haziran tarihinde içerisinde şöyle bir ifade olan bir tweet atıldı ve sonrasında silindi: “İsmi tahmin edin = (İlk harf S, Son harf L).”

Oyuncular, bu tweet üzerinden oldukça hızlı bir şekilde boşlukları doldurarak “Silent Hill” olduğunu söylediler. Ve bazı komplo teorisyenleri Kojima’nın da bunun bir kaç gün öncesinde Silent Hill ile ilgili attığı bir tweeti birleştirerek Abandoned oyununun yeni Silent Hill oyunu olduğunu söylediler. Hatta bazıları daha da ileri giderek Blue Box’ın Kojima olduğunu veya kendi şirketine veya Konami’ye bağlı olduğunu söylediler.

İlk başlarda Blue Box oyunu için oluşan bu ilgiyi hoş karşılamıştı. Ancak olaylar büyüdükçe Blue Box defalarca oyununun Silent Hill, Kojima veya Konami ile herhangi bir bağı olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu durum da oyuncularda büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve olaylar bugün ölüm tehditlerine kadar geldi.

We wanted to set things straight. We have no relations with Konami. Silent Hill is owned by Konami. We do not have any relations with Hideo Kojima. It was never our intention to tease the name as Silent Hill. We sincerely apologize for this.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 15, 2021