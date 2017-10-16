Blizzard’ın Oyunu Overwatch 35 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

Blizzard Entertainment bugün Overwatch oyuncu sayısının 35 milyonu geçtiğini duyurdu. Overwatch 2016 yılının Mayıs ayında Playstation 4, Xbox One ve PC’de çıkış yapmıştı.

Temmuz ayında Blizzard Overwatch’ın 30 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini, bu kullanıcıların aktif değil oyunu satın aldıklarını bildirdi. Yani Temmuz ayından bu yana oyunu tam tamına 5 milyon insan satın almış bulunuyor. İlk çıkışından bu yana yeni oyuncu ritmini yitiren Overwatch yine de büyük bir oranda oyuncu çekmeyi başarıyor.

Son zamanlarda Overwatch’ın adını daha çok yaymak için Overwatch Ligi üzerine yoğunlaşan Blizzard, şehirler arası takımlar oluşturacak ve e-spor organizasyonunu genişleterek yarışmacılarına düzenli maaş vaad edeceğini duyurdu. Overwatch Ligi Ocak ayında başlayacak.