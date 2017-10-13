Blizzard’dan World of Warcraft Oyuncularına Ban Yağmuru!

Dün gece gerçekleşen olay, bir çok üçüncü parti yazılımı, bot veya “script” kullanan WoW oyuncularının hesapları, en az altı aydan sekiz aya ya da sınırsız bir şekilde askıya alındı.

Olay gerçekleşmeden önce kısa süren bir gecikme sorunu yaşayan oyuncular, oyunlarını yeniden açmak istedikleri zaman şoka uğradı. Sürülerce oyuncu dakikalar içinde oyundan men edildikten kısa bir süre sonra Blizzard’dan bir açıklama geldi. Üçüncü parti yazılımlarının, botların veya scriptlerin kullanımının kesinlikle yasak olduğunu bildiren Blizzard, bu cezanın çok ağır olacağını ve oyuncuların bu konu hakkında çok dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Olay gerçekleştikten sonra büyük bir savaş alanına dönen Blizzard formunda, bir çok oyuncunun bu olaydan etkilendiğini ve mutlu olmadıklarını görebilirsiniz. İlk defa uyarılan oyuncular altı ay, uyarılmalarına rağmen bu suça devam eden oyuncuların ise 2019 yılının Temmuz ayına kadar hesaplarına ulaşamayacağı belirtildi. Ban yağmurundan sonra bir çok oyuncu üzgün ve sinirli olsa da, oyunu oynayan bir çok kullanıcı ise oyunun temizlendiği görüşünde.