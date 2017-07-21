Microsoft’un 16 yaşındaki işletim sistemi olan Windows XP, 2017 Ekim ayından itibaren Blizzard uygulamalarını desteklemeyecek.

Aynı durum, Microsoft tarihinin en az popüler işletim sistemi Windows Vista için de geçerli. Bu hareket, özellikle World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Overwatch ve Heroes of Storm kullanıcılarını etkileyecek. Blizzard’ın oyunları, düşük özellikli bilgisayarlarda iyi bir performans gösteriyor ancak işletim sistemleri, kullanıcılarının bu oyunları oynamaya devam etmeleri için yükseltmeleri gereken bir alan ve bu sistemlerden artık destek alamıyor.

Son çok yakın

Gerçi, Windows XP’nin hala dünyada kayda değer bir pazar payına sahip olduğunu söyleyebilir. Blizzard halkla ilişkiler müdürü Nate Valenta Battle.net’de: “Bu yılın Ekim ayından itibaren, World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III ve Heroes of Storm’a dair Windows XP ve Windows Vista desteğini sona erdirme sürecine başlayacağız. Microsoft, 2009 ve 2012 yıllarında bu Windows sürümleri için genel destekten vazgeçti ancak kullanıcılarımızın büyük bir kısmı, o işletim sistemlerini kullandığı için biz destek vermeyi sürdürdük. Lakin artık üç büyük işletim sistemi daha var. Yapabileceğimiz şey yok. Söz konusu oyunları oynayan kullanıcılar için daha üst düzey bir işletim sistemine yükseltme öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.