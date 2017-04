Blizzard’dan Heroes of the Storm Oyuncularına Ücretsiz Kahramanlar Veriyor

Blizzard popüler oyunu Heroes of the Storm’dan yeni versiyon kutlaması olarak bir çok kahramanı ücretsiz olarak oyunculara veriyor.

Blizzard, 25 Nisan tarihinde yaptığı güncelleme ile Heroes of the Strom 2.0’a geçiyor. Bu güncelleme ile beraber oyunculara dört farklı mega paket sunuyor. Bu paketlerin her birinde 20 adet kahraman var ve oyuncular bu paketlerden birini seçecek.

Ücretsiz MOBA oyununda bazı şeyler değişecek. Oyuncular hesaplarında her seviye atladığında karakter kıyafetlerinden birer parça düşecek. Bunları toplayan oyuncular karakterlerine kıyafetler alabiliyor.

MOBA oyunları dünyadaki en popüler oyunlar haline geldi. Özellikle League of Legends ve Dota 2 ile beraber büyüyen bu türde Heroes of the Storm önemli bir yere sahip. Ancak oyunun ne kadar oyuncuya sahip olduğu kesinlikle açıklanmıyor.

Heroes of the Storm’da yeni karakterler almak biraz pahalı olabiliyor ancak bu paketler sayesinde bir çok karaktere sahip olabilmek mümkün. The Assassin paketinde ofansiv karakterler yer alıyor, Support & Specialist paketinde ise destek karakterleri bulunuyor. Tank & Bruisers’ta bütün yükü sırtlanacak karakterler bulunuyor Flex paketinde her türden karakter bulunuyor.