Blizzard ve Hasbro, Overwatch temalı Nerf Rival’ı tanıttı

Mayıs ayında, Blizzard Entertainment’ın Hasbro’yla Overwatch temalı Nerf Rival için bir araya geldiği ortaya çıkmış, ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. Artık şirketler Overwatch temalı oyuncaklar için küresel bir lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladılar.

Hasbro ve Blizzard 2019 yılında ilk Nerf oyuncak silahlarını piyasaya sürecekler. Tanıtılan silah Hellfire Shotguns’dan modellendi, ancak üzülerek söylüyoruz ki paketlerden sadece bir tane çıkacak. Hasbro’nun bu ortaklıkla, Overwatch evrenine ve karakterlerine dayanan Nerf ürünleri, oyunlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli oyun deneyimleri tasarlaması bekleniyor.

Bu özel Nerf Rival ürünleri Nerf dartları yerine golf topuna benzeyen küçük köpük küreler ateşleyecek. Rival koleksiyonu, daha fazla güç ve hassasiyet için tasarlanmış Nerf oyuncaklarını içeriyor. Oyunun twitter hesabında gösterilen Hellfire Shotgun saniyede yaklaşık 27 metre hızla fırlatma yapabilecek.

Ready for combat operations.

Add Reaper’s #NerfRival Hellfire Shotgun to your arsenal in 2019. pic.twitter.com/HZxYegdxqK

— Overwatch (@PlayOverwatch) 20 Temmuz 2018