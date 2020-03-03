Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!

Oyuncular tarafından merakla beklenen Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modelleri tanıtıldı. Cihazlar 90Hz ekran yenileme süreleri ve yüksek batarya kapasiteleri ile dikkat çekiyor.

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Black Shark 3 serisi duyuruldu!

Xiaomi 2018’de piyasaya sürdüğü Black Shark modeli ile ilk oyun telefonunu ortaya koymuştu. Şirket oyun telefonu sektöründe kalıcı olmak istediğini 2019’da tanıttığı Black Shark 2 modeli ile kullanıcılara kanıtlamış oldu. Bununla da kalmayarak bugün Black Shark 3 ve Pro modellerini tanıttı.

2020 yılının amiral gemisi modellerinden beklenildiği üzere Black Shark serisi 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisi ile geliyor. Ayrıca, cihaz zorlu oyunlarda sürekli performansı sağlamak için 4. Nesil sıvı soğutma ile geliyor. Cihazlar type-C bağlantısı ile 65W ve kablosuz olarak 18W şarj hızları ile 2020 beklentilerini karşıladı. Black Shark 3 modeli 4.720mAh batarya ile gelirken pro modelinde kullanıcıları 5.000mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Şirket iki cihaz için de %50 kapasiteye ulaşmanın 12dk sürdüğünü ve 38 dakikada tamamen şarj edilebileceklerini söylüyor.

Xiaomi’nin yeni oyuncu serisi mobil cihazları bizlere neler sunuyor?

Black Shark 3 modeli 6.67 inç FHD+ çözünürlükte OLED ekrana sahipken, Pro modeli 7.1 inç 3.120×1.440 çözünürlükte OLED panel ile geliyor. Firma oyuncular için önemli detaylardan biri olan ekran dokunmatik gecikme süresini 24 milisaniyeye düşürdüğüne vurgu yaptı. Xiaomi’nin yeni oyun telefonu ailesi 90Hz ekran yenileme oranına sahip ve 90 fps’ye ulaşmak için özel bir MEMC çipi içermekte. Dikkat çeken diğer özellikleri arasında üçlü arka kamera kurulumu (64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik), 20MP öz çekim kamerası ve 3.5 mm kulaklık bağlantısı var.

Yeni Black Shark serisi oyuncular için geliştirilen bir seri olduğu için oyun odaklı özelliklere de sahip. Bunlardan birincisi, her iki telefon ekranlarında basınca duyarlı 4 farklı nokta içeriyor ve bu noktalar sayesinde oyunlarda ek girişler elde ediliyor. Serinin Pro modeli ayrıca omuz düğmeleri olarak ifade edebileceğimiz iki düğme ile birlikte geliyor. Bu şekilde oyunseverlere daha iyi bir deneyim sağlamış olacak. Benzer özellikleri daha önce Asus ROG serisi cihazlarda kapasitif tetikleyiciler olarak görmüştük fakat Black Shark daha iyi dokunsal geri bildirim sağlamak için fiziksel omuz düğmelerini sunuyor.

Cihazların Çin fiyatlandırmaları Black Shark 3, 8GB / 128GB modeli için 3.499 yuan (~ 501 $), 12GB / 128GB modeli için 3.799 yuan (~ 544 $) ve 12GB / 256GB seçeneği için 3.999 yuan (~ 573 $) olarak belirlenmiş durumda. Black Shark 3 Pro modeli, 8GB / 256GB seçeneği için 4.699 yuan (~ 673 $) ve 12GB / 256GB varyantı için 4.999 yuan’dan (~ 716 $) başlamakta.