Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!

Xiaomi Mi A3 için uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesi yayınladı. Fakat, Mi A3 kullanıcıları bu duruma sevinemeden maalesef ki güncelleme geri çekildi.

İlginizi çekebilir: Apple, yavaşlattığı cihazların kullanıcılarına tazminat ödeyecek

Xiaomi’nin A serisi cihazları uygun fiyatıyla ve Android One platformunda bulunan ürünler olması sebebiyle göz dolduran cihazlar olma yolunda ilerliyorlardı. Firma da, vaatlerinde hızlı güncellemeler ve saf Android’in gücüne dayanarak kullanıcıları etkilemeye çalışıyordu.

Peki, gerçekten Android One platformu çıktığı ilk günlerdeki rağbeti hala görebiliyor mu? Cevap, maalesef ki hayır. Çünkü, Android One platformu içerisinde bulunan uygun fiyatıyla kullanıcıların cebini yakmayan cihazlar artık isteneni veremiyor. Çıkarıldığı günlerde her zaman en hızlı güncellemeyi alacak dedikleri akıllı telefon modelleri bir türlü o güncellemeleri alamıyorlar.

Xiaomi bildiğiniz gibi Çin içerisinde merkezi bulunan ve faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinden biri. Geçtiğimiz aylar itibariyle dünyayı da etkisine alan Koronavirüs salgının etkisiyle ülke içerisindeki tüm üretim durmuş. İnsanlar işlerine gitmekte güçlük yaşamışlardı. Bundan dolayıdır ki yazılım geliştirme süreçleri de bu durumdan etkilendi.

Xiaomi Mi A3’e gelen Android 10’da parmak izi ve kamera çalışmıyor!

Firma, Android One platformu içerisinde bulunan Mi A3 için güncellemenin Koronavirüs yüzünden aksadığını ve yakın zamanda yayınlanacağı belirtmişti. Keza öyle de oldu, güncellemenin dağıtımı dün itibariyle başlamıştı. 1.3 GB boyuta sahip yazılım yükseltmesinin sürüm notlarını okuduğumuzda birçok değişikliğin uygulandığını açıkça görebiliyoruz.

Başlıca; Karanlık Tema desteği, yeni gezinti seçenekleri ve gizlilik kontrolleri yeni Android sürümüyle gelen değişiklikler içerisinde yer alıyor. Kullanıcılar, gelen yazılımı cihazlarına kurdular ve daha sonra çeşitli sorunlar yaşamaya başladılar.

Bunlar, cihazın kendi kendini tekrar başlatması, parmak izi sensörlerinin çalışmaması, kamera uygulamasının çökmesi gibi gerçekten ciddi problemlerdi. Açıkçası, Xiaomi gibi dev bir şirketin böylesine amatör bir güncelleme yayınlaması insanları şaşırtmışa benziyor.

Android One projesinin sonu mu geliyor?

Birçok Xiaomi kullanıcısı, bu sıkıntılardan sonra forumlarda dert yanmaya başladılar. Firma da yayınlamış olduğu Android 10 yükseltmesinin dağıtımını durdurma kararı aldı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde, güncellemede var olan sıkıntılar giderilecek ve dağıtım süreci devam edecektir.

Ama insanların Android One ekosistemine olan güveni çoktan sarsıldı bile. Günümüzde orta seviye cihazların piyasada artmasıyla birlikte Android One platformuna olan ihtiyaç da azalmışa benziyor. Bu da akıllara, Android One projesinin sonlandırılma ihtimalini akıllara getiriliyor.

Ülkemizde, Google ile antlaşması bulunan General Mobile’ın da anlaşmasının fes edildiğini ve en son duyurdukları akıllı cihazlarında Android One ekosistemini kullanmadıklarını görmüştük.