BKM Express kapanıyor!

Rekabet Kurumu, 21 Haziran 2012′de ulusal dijital cüzdan olarak lanse edilen BKM Express’in 60 gün içinde hizmetini sonlandırmasına karar verdi. Rekabet Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada,dijital cüzdan hizmeti sunan BKM Express’in, Rekabet Kurumu tarafından 60 gün içinde hizmetinin sonlandırılması kararlaştırıldı.

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Konuyla ilgili Rekabet Kurumu’nun sitesinden yapılan açıklama ise şöyle;

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express’in hizmet sunmayı sonlandırmasına karar verildi.

Şu an için bu kararla ilgili detaylar belirsizliğini korusa da BKM Express’in akıbetinin ne olacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı. BKM Express cephesinden ve Bankalararası Kart Merkezi’nin resmi kanallarından bir bilgi paylaşılmadı.

BKM Express’in işlemlerinin akıbetinin ne olacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Rekabet Kurumu tarafından alınan karara göre, BKM Express hizmetinin 23 Ağustos 2019 itibarıyla sonlandırmasına karar verildi.

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