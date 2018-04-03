Bixby ile Starbucks’tan kahve siparişi dönemi başladı!

Samsung’un Galaxy S8 ile beraber kulanıma sunduğu sanal asistanı Bixby, şu anda özellikle Türkiye’de yetersiz bir kullanıma sahip. Türkçe dili desteklememesi sebebiyle yetersiz görünen asistan, en azından global tarafta kendini geliştirmeye devam ediyor.

Şu anda anavatanı Güney Kore’de bir yeniliği daha kazanan Bixby ile artık Starbucks’tan kahve siparişini Bixby üzerinden verebilecek. Samsung Galaxy S8, S8+, Note8, S9 ve S9+ modellerinde bulunan Bixby ile ilerleyen dönemlerde farklı markalardan da siparişler yapılabilecek. Şu anda bahsettiğimiz gibi sadece Kore’de kullanılan özellik, ilerleyen dönemlerde İngilizce desteğini de alarak Amerika’da da kullanıma sunulması bekleniyor.

Bixby ile Starbuks sipariş dönemi

Starbucks paket siparişe olanak tanımadığı için kahve dükkanına gittiğinizde baristaya kahvenizi söyleme gereksinimi olmadan Bixby’e söyleyerek işinizi daha hızlı halletmenize yarayan sistem, Samsung tarafının Bixby için desteğe devam ettiğinin de göstergesi. Bakalım Bixby’nin ülkemizde kullanımı ne zaman olacak hep beraber göreceğiz.