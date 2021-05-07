Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu

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iOS, 1 milyarı aşkın kullanıcı tabanıyla dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden. İşletim sistemi, yarattığı ekosistem deneyimi ve kapalı yapısının getirdiği yüksek güvenlik özellikleriyle akıllı telefon kullanıcıları kendine çekmekte. Bunun üzerine, Apple yakın zamanlarda bu güvenlik ve gizlilik konularından önemli bir adım daha attı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde iPhone’lara gelen iOS 14.5 kişisel veri gizliliği tarafında çok önemli bir yenilik getirmişti. Zira, iOS 14.5 ile gelen “Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)” özelliği, uygulamaların kişisel veri toplamadan önce kullanıcıların iznini almasını zorunlu kılmıştı. Özelliğin piyasaya sürülmesinin üstünden henüz iki hafta bile geçmemesine rağmen, kullanım oranları ile ilgili ilk rakamlar ortaya çıktı. İşte o rakamlar…

iOS “Uygulama Takibi Şeffaflığı” nedir?

Söylediğimiz gibi, iOS 14.5’un ve getirdiği “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliğinin üzerinden henüz on gün geçti. Ancak görünüşe göre, bu kısa süre iPhone kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlaması için yetti de arttı bile. Gelin haberimizin asıl konusuna geçmeden önce, bu popüler özelliği hep beraber yakından tanıyalım.

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Özetle “Uygulama Takibi Şeffaflığı”, Apple’ın uygulamaların bilgilerinizi sizden izinsiz bir şekilde toplamasını önlemek amacıyla getirdiği bir özellik. Çalışma prensibi ise çok basit. Uygulamalar, artık kişisel verilerinizi toplamadan önce sizden izin almak zorunda. Uygulamanın bu izni almasının ana yolu ise (iOS 14.5 yüklü bir cihazda) size bu konuda izninizi soran bir bildirim yollamak. Bu bildirimde “Uygulama Beni Takip Etmesin” ve “İzin Ver” olmak üzere iki seçeneğiniz var. Buradan tercihinizi yaptığınız andan itibaren veri takibi konusundaki kararlar tamamen size kalmış oluyor.

Buna ek olarak, Apple bu konuda uygulama geliştiricilerini de unutmuş değil. Zira, uygulama geliştiricileri isterlerse bu bildirimleri özelleştirebiliyorlar. Bu sayede, geliştiricilerin verilerinizi ne için topladıkları hakkında size bilgi verme şansı oluyor. Uygulama bunu yapmasa bile, sizin yine de bu bilgiye erişiminiz olduğunu hatırlatalım. Uygulamanın kişisel bilgileriniz ne amaçla topladığını öğrenmek istiyorsanız, App Store’daki sayfasında gizlilik bilgileri kısmına bakabilirsiniz. Son olarak, “Uygulama Takibi Şeffaflığı”‘nın sadece iPhone’a özgü olmadığını da belirtelim. Zira, bu özellikten iPad ve Apple TV’nizde de yararlanabilirsiniz.

iOS kullanıcılarının %90’ı uygulamaların verilerini takip etmesini istemiyor

Flurry Analytics’in araştırmasına göre, Apple kullanıcıları yeni özelliği kullanmakta elini çabuk tuttu. Zira, dünya çapındaki 5.3 milyon cihaz üzerinden elde edilen bilgiye göre, iOS kullanıcılarının sadece %11’i uygulamaların verilerini takip etmesine izin veriyor. Bu rakamın bilinçsiz bir şekilde bu özelliği açık bırakanları veya onaylayıp geçenleri de dahil ettiğini de ekleyelim. Aktif olarak ayarlardan “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” özelliğini kapatanların oranlarına bakınca işin gerçek yüzü daha da net ortaya çıkıyor:

Yukardaki grafiğimiz, dediğimiz gibi Ayarlar’dan uygulamanın izin istemesine bile izin vermeyenleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi, bu oran %4. Bu rakamlara bakınca, iOS kullanıcıların bu yeni özelliği çok sevdiğini söylemek mümkün. Bunun yanında, ABD’deki kullanıcıların veri takibi konusunda daha bile muhafazakar olduğunu söyleyebiliriz. İşte ABD’li iOS kullanıcıların tercihleri:

ABD’de uygulamaların veri takibi için izin sormasına izin veren kullanıcıların oranı sadece %2. ABD’deki araştırmanın ise 2.5 milyon cihaz üzerinden yapıldığını da ekleyelim. Gelin haberimiz bitirmeden yeni veri takibi özelliğini iPhone’unuzda nasıl yönetebileceğinizi inceleyelim.

iPhone’da “Uygulama Takibi Şeffaflığı” ayarları nasıl yapılır?

Öncelikle bu ayarları yönetmenin çok basit olduğunu söyleyelim. İzlemeniz gereken yol ise şu şekilde:

1- Ayarlar’ı açın.

2- Gizlilik kısmına girin. Bundan sonra ise Takip seçeneğine girmeniz gerekmekte.

3- Bu kısımda eğer uygulamaların size takip için bildirimle izin sormasına izin vermek istiyorsanız “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” seçeneğini aktife edin. Bu halde, sizden izin almak isteyen uygulamaları göreceksiniz. İstediğinz uygulamanın üzerine tıklayarak o uygulamaya özel tercihinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca, bu ayarı kapalı hale getirirseniz uygulamaların size izin bile sormayacağını tekrar hatırlatalım. Yani, bu durumda hiçbir uygulama verilerinizi ve eylemlerinizi takip etmeyecek.

Siz yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi yoksa hala eksikleri mevcut mu? Eğer bir iPhone kullanıcıysanız, bu özelliği kullanmaya başladınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: FlurryAnalytics, AppleInsider