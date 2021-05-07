Haber
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Twitter, kullanıcıların maddi destek almaları ve destek olmaları için yeni yollar yaratma çalışmalarını sürdürüyor. Twitter, bu yöndeki ilk adımını Tip Jar özelliği ile atıyor.
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Twitter bir gönderisinde, “Bu, insanların Twitter’da parayla destek almaları ve göstermeleri için yeni yollar yaratma çalışmalarımızın ilk adımıdır” ifadesini kullandı. Kullanıcılar, Twitter hesaplarını Tip Jar ile Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal veya Venmo‘ya bağlayabilecekler. Twitter, bu özellik aracılığıyla gönderilen paradan hiçbir kesinti de yapmayacak. Twitter’ı iOS ve Android’de İngilizce olarak kullananlar Perşembe günü Tip Jar aracılığıyla para göndermeye başlayabilecekler. Bazı kullanıcılar, ipuçlarını toplamaya başlamak için profillerine Tip Jar ekleyebilecek. Twitter, buna içerik oluşturucular, gazeteciler, uzmanlar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olduğunuda belirtti.
Yeni özellik, şirketin 2023 sonuna kadar Twitter’ın kullanıcı tabanını günlük 315 milyon aktif kullanıcıya genişletme çabasıyla daha hızlı bir oranda daha fazla özellik oluşturma çabasının bir parçası olarak geliyor. Bu haftanın başlarında şirket, ayrıca kullanıcıların başkalarıyla gerçek zamanlı sesli konuşmalar yapabilecekleri sanal odalara katılmalarına olanak tanıyan bir özellik olan Spaces’i tanıtmıştı. Tip Jar, şirketin ilk çeyrek kazançlarını bildirdiği 29 Nisan’dan bu yana hisselerinin %17’den fazla düştüğünü gören Twitter için zorlu bir haftalık süreçten sonra geldi.
Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford’un açıkladığı bilgilere göre; bugünden itibaren, Twitter’ı İngilizce kullanan herkes iOS ve Android için Twitter’daki geçerli hesaplara para gönderebilecek. Şimdilik, Twitter’ı İngilizce kullanan sınırlı sayıda insan profillerine Tip Jar-Bahşiş Kutusu ekleyebilecek ve bahşişleri kabul edebilecek. Bu grup, içerik oluşturucuları, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarını içerecek. Yakında, daha fazla kişi profillerine Bahşiş Kutusu ekleyebilecek. Twitter, bu hizmeti İngilizce dışında daha fazla dile de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.
“Biz artık Takipler, Retweetler ve Beğenilerin ötesinde birbirinizi desteklemenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, insanların bahşiş gönderip alması için yeni bir yol olan Bahşiş Kutusu’nu tanıtıyoruz” diyen Crawford, açıklamasına Tip Jar ile ilgili şunları söyledi: “Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter’dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz. Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android’de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir” ifadelerini kullandı.
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Apple
iOS kullanıcılarının sadece %11’i kişisel veri takibine izin veriyor
iOS, 1 milyarı aşkın kullanıcı tabanıyla dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden. İşletim sistemi, yarattığı ekosistem deneyimi ve kapalı yapısının getirdiği yüksek güvenlik özellikleriyle akıllı telefon kullanıcıları kendine çekmekte. Bunun üzerine, Apple yakın zamanlarda bu güvenlik ve gizlilik konularından önemli bir adım daha attı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde iPhone’lara gelen iOS 14.5 kişisel veri gizliliği tarafında çok önemli bir yenilik getirmişti. Zira, iOS 14.5 ile gelen “Uygulama Takibi Şeffaflığı (App Tracking Transparency)” özelliği, uygulamaların kişisel veri toplamadan önce kullanıcıların iznini almasını zorunlu kılmıştı. Özelliğin piyasaya sürülmesinin üstünden henüz iki hafta bile geçmemesine rağmen, kullanım oranları ile ilgili ilk rakamlar ortaya çıktı. İşte o rakamlar…
iOS “Uygulama Takibi Şeffaflığı” nedir?
Söylediğimiz gibi, iOS 14.5’un ve getirdiği “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliğinin üzerinden henüz on gün geçti. Ancak görünüşe göre, bu kısa süre iPhone kullanıcıların yeni özelliği kullanmaya başlaması için yetti de arttı bile. Gelin haberimizin asıl konusuna geçmeden önce, bu popüler özelliği hep beraber yakından tanıyalım.
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Özetle “Uygulama Takibi Şeffaflığı”, Apple’ın uygulamaların bilgilerinizi sizden izinsiz bir şekilde toplamasını önlemek amacıyla getirdiği bir özellik. Çalışma prensibi ise çok basit. Uygulamalar, artık kişisel verilerinizi toplamadan önce sizden izin almak zorunda. Uygulamanın bu izni almasının ana yolu ise (iOS 14.5 yüklü bir cihazda) size bu konuda izninizi soran bir bildirim yollamak. Bu bildirimde “Uygulama Beni Takip Etmesin” ve “İzin Ver” olmak üzere iki seçeneğiniz var. Buradan tercihinizi yaptığınız andan itibaren veri takibi konusundaki kararlar tamamen size kalmış oluyor.
Buna ek olarak, Apple bu konuda uygulama geliştiricilerini de unutmuş değil. Zira, uygulama geliştiricileri isterlerse bu bildirimleri özelleştirebiliyorlar. Bu sayede, geliştiricilerin verilerinizi ne için topladıkları hakkında size bilgi verme şansı oluyor. Uygulama bunu yapmasa bile, sizin yine de bu bilgiye erişiminiz olduğunu hatırlatalım. Uygulamanın kişisel bilgileriniz ne amaçla topladığını öğrenmek istiyorsanız, App Store’daki sayfasında gizlilik bilgileri kısmına bakabilirsiniz. Son olarak, “Uygulama Takibi Şeffaflığı”‘nın sadece iPhone’a özgü olmadığını da belirtelim. Zira, bu özellikten iPad ve Apple TV’nizde de yararlanabilirsiniz.
iOS kullanıcılarının %90’ı uygulamaların verilerini takip etmesini istemiyor
Flurry Analytics’in araştırmasına göre, Apple kullanıcıları yeni özelliği kullanmakta elini çabuk tuttu. Zira, dünya çapındaki 5.3 milyon cihaz üzerinden elde edilen bilgiye göre, iOS kullanıcılarının sadece %11’i uygulamaların verilerini takip etmesine izin veriyor. Bu rakamın bilinçsiz bir şekilde bu özelliği açık bırakanları veya onaylayıp geçenleri de dahil ettiğini de ekleyelim. Aktif olarak ayarlardan “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” özelliğini kapatanların oranlarına bakınca işin gerçek yüzü daha da net ortaya çıkıyor:
Yukardaki grafiğimiz, dediğimiz gibi Ayarlar’dan uygulamanın izin istemesine bile izin vermeyenleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi, bu oran %4. Bu rakamlara bakınca, iOS kullanıcıların bu yeni özelliği çok sevdiğini söylemek mümkün. Bunun yanında, ABD’deki kullanıcıların veri takibi konusunda daha bile muhafazakar olduğunu söyleyebiliriz. İşte ABD’li iOS kullanıcıların tercihleri:
ABD’de uygulamaların veri takibi için izin sormasına izin veren kullanıcıların oranı sadece %2. ABD’deki araştırmanın ise 2.5 milyon cihaz üzerinden yapıldığını da ekleyelim. Gelin haberimiz bitirmeden yeni veri takibi özelliğini iPhone’unuzda nasıl yönetebileceğinizi inceleyelim.
iPhone’da “Uygulama Takibi Şeffaflığı” ayarları nasıl yapılır?
Öncelikle bu ayarları yönetmenin çok basit olduğunu söyleyelim. İzlemeniz gereken yol ise şu şekilde:
1- Ayarlar’ı açın.
2- Gizlilik kısmına girin. Bundan sonra ise Takip seçeneğine girmeniz gerekmekte.
3- Bu kısımda eğer uygulamaların size takip için bildirimle izin sormasına izin vermek istiyorsanız “Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin” seçeneğini aktife edin. Bu halde, sizden izin almak isteyen uygulamaları göreceksiniz. İstediğinz uygulamanın üzerine tıklayarak o uygulamaya özel tercihinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca, bu ayarı kapalı hale getirirseniz uygulamaların size izin bile sormayacağını tekrar hatırlatalım. Yani, bu durumda hiçbir uygulama verilerinizi ve eylemlerinizi takip etmeyecek.
Siz yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” özelliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi yoksa hala eksikleri mevcut mu? Eğer bir iPhone kullanıcıysanız, bu özelliği kullanmaya başladınız mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: FlurryAnalytics, AppleInsider
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Aksesuar
Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu
Oppo’nun yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air, Oppo’nun TWS kulaklık segmentinde kullanıcılara sunduğu, ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’yla öne çıkıyor. Oppo Enco Air, bu sertifikayı bağımsız bir kuruluştan alan ilk TWS kulaklık olarak da tarihe geçti.
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İçindekiler
Oppo Enco Air neler sunuyor?
Oppo Enco Air’in en çok öne çıkan özelliği, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olması diyebiliriz. Bu hamleyle bir ilke imza atmış olan Oppo, bakalım Enco Air modeliyle tüketicilerin ilgisini de üzerine daha fazla çekmeyi başarabilecek mi.
Oppo Enco Air mat dokuya sahip bir şarj kutusuyla sunuluyorken; üst kapak yarı saydam bir tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amaçlanan yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkların ağırlığıysa 3.75 gram. Ağırlık verisini dikkate aldığımız zaman, bu kulaklığın kulağınızda ciddi bir yük oluşturmayacağını söylemek zor değil. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip olan kulaklık, günlük kullanımda terleme vs. gibi durumlarda sıvı geçişine izin vermeyerek; bozulma gibi durumların önüne geçebiliyor.
Oppo Enco Air modelinin ses kalitesi nasıl
12 mm boyutta kompozit titanyum sürücülere sahip olan Oppo Enco Air, Oppo’nun belirttiği kadarıyla bas güçlendirici kanallarla desteklenmiş. Oppo’nun açıkladığı kadarıyla bu sayede Enco Air’den, kalın ve güçlü baslar ile; bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir ses kombinasyonu elde edilebiliyor. Bu da, her tarzdan müzik dinleyicisinin Oppo Enco Air ile dilediği tarzda eksiksiz bir ses deneyimi yaşamasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu akustik denge, AAC ve SBC kodekleriyle desteklenmiş. Bu iki kodek de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak için tasarlanan kodekler. Fakat bize kalırsa, aptX desteği de kulaklıkta bulunsa, daha fazla kullanıcının dikkatini üzerine çekmeyi başarabilirdi
Enco Air batarya süresi
Oppo Enco Air’ın hızlı şarj olabilen taşıma kutusu, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar; ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorlar. Böylece kulaklıklar tam şarjda gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Sadece kulaklıklar üzerindeki pillerden yararlandığınız zaman da, 4 saate kadar kullanım sağlayabilmeniz mümkün.
Bluetooth 5.2 ve “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme “
Kullanıcı deneyimini iyi bir noktaya taşıma isteğine devam eden Oppo, Enco Air modeliyle arama deneyimini de maksimum kalitede sunmak üzere geliştirilen “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme” teknolojisiyle desteklenmiş. Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air gecikmeyi en aza indirirken; ses iletimi kararlılığını artıran ve parazit miktarını minimum seviyeye indiren Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Böylelikle Enco Air, Bluetooth 5.2’yle de tanışma fırsatını bizlere sunmuş.
Oyun severler için düşük gecikme süresi
Oppo, oyun severleri de unutmayarak; Oppo’nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte yeni TWS kulaklığında, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmiş. Ek olarak cihaz, eşleştirme konusunda zorluk yaşayanlar için de, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğini Enco Air modelinde sunmuş. Bu kulaklıkta aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özellikler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Fiyat
Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan Oppo Enco Air’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı, Oppo tarafından KDV dahil 649 TL olarak belirlenmiş durumda.
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Google Play Store veri takibi konusunda Apple’ın izinden gidecek
Google, ‘dünya şifre günü’ olan 6 Mayıs’ta gizlilik ve güvenlik konusunda önemli yenilikler açıkladı. Öncelikle, 2 adımlı doğrulama (2-factor authentication) konusuna dikkat çeken teknoloji devi, bu konuda önemli bir yenilik duyurdu. Zira, 2 adımlı doğrulama artık tüm Google hesapları için varsayılan olacak. Google’ın güvenlik ve gizlilik konusunda yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Şirket, son zamanların en tartışılan konularından olan kişisel veri takibi konusuna da değindi. Hatırlayacağınız üzere, Google’ın en dişli rakiplerinden Apple yakın zamanda bu konuda önemli iki adım atmıştı. İlk olarak, Apple, App Store’da uygulamaların hangi verileri topladıklarını beyan etmelerini yeni Uygulama Gizliliği Etiket’leriyle (App Privacy Labels) zorunlu kılmıştı. Bunun yanında, son iOS güncellemesiyle de uygulamaları bu gibi kişisel veri toplama işlemleri için kullanıcıdan izin almaya mecbur bırakmıştı. Görünüşe göre Google, bu konuda Apple’ın gerisinde kalmak istemiyor. Google Play Store’da yer almak isteyen uygulamalar artık hangi verileri topladıklarını açıklamak zorunda kalacak. İşte Google’ın kişisel veri güvenliği konusundaki yol haritası…
Google, App Store’daki Uygulama Gizliliği’ne benzeyen bir listeleme sistemi oluşturuyor
Apple’ın kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda attığı adımlar, görünüşe göre Google’ı da harekete geçirdi. Zira, bugüne kadar Play Store’daki güvenlik açıklarıyla gündeme gelen şirket, sonunda bu konuda önemli bir adım atıyor. Artık Android kullanıcıları da uygulamaların hangi kişisel bilgilerine eriştiğini uygulamayı indirmeden bilebilecek.
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Google Play Store’da yer alacak bu güvenlik ve gizlilik kısmının resmi adı henüz belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, bu bölümün adı “Uygulama Gizlilik Bilgisi (App Privacy Information)” olabilir. Peki bu “Uygulama Gizlilik Bilgisi” nasıl çalışacak ve ne işe yarayacak? Daha önce de söylediğimiz gibi, bunu App Store’daki benzer kısım gibi düşünebilirsiniz. Özetle, bu alanda uygulamaların hangi kişisel bilgilerinizi topladığını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını, paylaşıyorsa ne amaçla paylaştığı ve bu bilgileri ne gibi güvenlik önemleriyle sakladığını görebileceksiniz. Tabi, Play Store’daki bu gizlilik bilgileri kısmı bununla sınırlı kalmayacak. İşte Google’ın bu alanın neler içereceğiyle ilgili açıklaması:
Google Play Store Uygulama Gizliliği bölümünde yer alacak bilgiler:
- Hangi tip kişisel verinin toplandığı. Örneğin: “Detaylı Konum Bilgisi”, “Kişiler ve Rehber”, “İsim, E-posta, Adres Gibi Kişisel Bilgiler”, “Fotoğraf ve Video Galerisine Erişim”, “Depolamadaki Diğer Dosyalara ve Uygulama Bilgisine Erişim”.
- Toplanan bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı. Örneğin: “Bu verinizi uygulamanın x fonksiyonu için kullanacağız.” veya “Bu verinizi uygulamayı size özel kişiselleştirmek için kullanacağız.”
- Uygulamanın bilgilerinizi saklarken ne gibi bir şifreleme (encryption) yöntemi kullandığı.
- Uygulamanın “Google Aileler” kurallarına uyup uymadığı.
- Uygulama, kişisel verinizi toplamadan da iş görebilir durumda mı.
- Söz konusu uygulamanın güvenlik kısmının üçüncü parti bir kurum tarafından onaylanıp onaylanmadığı.
- Söz konusu uygulamanın kullanıcının istemesi halinde topladığı kişisel verileri silip silmeyeceği. Buna ek olarak, kullanıcıların uygulamayı silmesi halinde kişisel verilerine neler olacağı.
2022’nin başında yürürlükte
Google’ın bugün bu konudaki tek duyurusu yeni özelliğin neler içereceği değildi Buna ek olarak, ünlü teknoloji de bir de yeni özelliğin detaylı bir zaman çizelgesini paylaştı. Buna göre, süreç bugünkü resmi duyuruyla başlıyor. Akabinde, Android geliştiricileri 2021’in üçüncü çeyreğinde bu yeni politikanın kurallarına erişecek. Sıradaki adım ise geliştiricilerin özelliği Google Play Console’da kullanmaya başlaması. Bunun gerçekleşme tarihi ise 2021 son çeyreği. Herkesin beklediği adım ise önümüzdeki yılın başında geliyor. Zira, kullanıcılar bu tarihten itibaren Google Play Store’da uygulamaların veri takibi konusundaki politikalarını görebilecek. 2022 yılının ikinci çeyreği ise geliştiricilerin yeni politikaya uyum sağlamaları için son tarih. Bu tarihten sonra, uygulama sayfalarını bu kurallara göre düzenlemeyen geliştiricilerin Play Store’la ilişiği kesilecek.
Son olarak, Google, bu yeni kurallara uyma zorunluluğunun kendi uygulamaları için de geçerli olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere, Apple da aynı yolu izlemişti. Haberimizi bitirmeden, Google’ın bu yeni kurallarında Apple’dan daha üstün olduğu bir konudan da bahsedelim. App Store’dakinin aksine, Google Play Store’daki uygulamaların gizlilik iddialarını tarafsız üçüncü parti firmalar denetleyecek. Tabi bu bir zorunluluk değil. Tamamen uygulamanın insiyatifine bırakılıyor. Ancak, yine de hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir durum. Hatırlayacağınız üzere, Apple bu konuda uygulamaların yanlış bilgiler paylaştığı yönünde çok eleştiri almıştı. Bundan dolayı, Google’ın bu konuda bir adım daha ileri gitmesi biz kullanıcılar açısından güzel.
Google’ın yeni gizlilik kuralları hakkında sizin fikriniz ne? Bu kurallar yürürlüğe girince, Play Store’da uygulama indirmeden bu bilgilere göz atacak mısınız? Uygulamayı indirme kararınızı ne kadar etkileyecek bu yeni politika? Bu yeni kısımdaki bilgiler konusunda eksik bulduğunuz bir şey var mı? Ya da şu da olsaydı iyi olurdu dediğiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: TechCrunch, GoogleAndroidDevelopersBlog
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