Kripto Para
Bitcoin arzının %76.7’si likit değil, bunun anlamı ne?
Lider kripto para birimi Bitcoin kısa süre önce, fiyatının nisan ortasında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64,8 bin dolardan mayıs ortasında 30 bin dolara düştüğünü gören bir piyasa çöküşü yaşadı.
Bununla birlikte, zincir içi analist William Clemente III, Bitcoin arzının %76.7’sinin likit olmaması nedeniyle Bitcoin fiyatının uzun vadede yükselmeye devam edebileceğini düşündüğünü belirtiyor:
“Bitcoin arzının %76.7’si likit değil. (güçlü ellerde) Bu sadece zamanla yükselir. Aynı zamanda, BTC’ye (yeni kullanıcılar) olan talep katlanarak artıyor. Bitcoin fiyatının uzun vadede gidebileceği tek bir yol var. “
Güçlü eller olarak tanımlanan grup, Bitcoin’i spekülasyon yaratmaktan ya da ondan faydalanmaktan ziyade elde tutma amacıyla satın alan yatırımcıları ifade ediyor.
Zincir üstü analitik bilgi sağlayıcısı Santiment de Clement’in görüşlerine yakın durarak şunları belirtiyor:
“İzlediğimiz kilit BTC milyoner grubu, holdinglerde hafif bir artış gördü. 100 ila 10.000 BTC’ye sahip adresler, geçen hafta yaklaşık 30 bin BTC daha biriktirdi.”
Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye kayıyor
Documenting Bitcoin ölçümlerine göre Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye ilerliyor. Bilindiği gibi Çin, kripto para madenciliği konusunda baskılar yürütüyor. Öyle ki İç Moğolistan ve Sichuan’daki Bitcoin madencilik makinelerinin satışında büyük artışlar var.
#Bitcoin mining is moving from China to the U.S. 🇺🇸 pic.twitter.com/VTot4BCPkq
— Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) May 28, 2021
Çin’in Bitcoin’e, kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tutumu, lider kripto para biriminin fiyatında oldukça kötü bir etkiye neden oldu. Bunun yanında İran’dan da kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama kararı gelmişti. İran 4 ay süreyle Bitcoin madenciliğinin yasaklanmasına karar verdi. Gerekçe olarak ülkede sıkça yaşanmaya başlayan elektrik kesintileri gösterilse de BBC’ye göre İran, kripto para madenciliği yapanların hükümete kaydolmaları ve elektrik için fazladan ödeme yapmaları için böyle bir program yürütüyor.
Lider kripto para birimi yazı sırasında 37.198 dolarda ve son 24 saat içerisinde %3,83’lük bir değer artışı kaydediyor. Bitcoin fiyatının kısa vadede nasıl bir grafik çizeceğini hep beraber göreceğiz.
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Kripto Para
BSC ağına bir saldırı daha! Belt Finance hacklendi!
BSC (Binance Smart Chain) ağındaki projeler son zamanlarda hackerlerin hedefinde. Geçtiğimiz günlerde BurgerSwap’in kredi saldırısına uğradığını bildirmiştik. BSC ağındaki son flash loan saldırısı ise Belt Finance üzerinde gerçekleşti. Belt Finance hacklendi ve siber saldırıya uğrayan en son BSC DeFi protokolü oldu.
Binance Smart Chain tabanlı projelere yapılan saldırıya bir yenisi daha eklendi. BSC DeFi projesi olan Belt Finance hacklendi. Yaşanan saldırı sonucunda toplam kaybın yalnızca 8 işlemde BUSD cinsinden 6,3 milyon dolar olduğu bildirildi. DeFi saldırılarını inceleyen Rekt Blog, saldırının protokolün teminatlarının değerinin hesaplandığı kasalardaki bir hata sonucu gerçekleştiğini açıkladı. 6,3 milyon doların direkt olarak saldırganın eline geçtiği ifade edildi.
Belt Finance, Pancake Swap’teki en büyük IFO projelerinden biri olarak görülüyor. Çok hızlı şekilde gelişen Belt Finance’ın şu an yalnızca 48 saat içerisinde 700 milyon dolarlık TVL’ye ulaştığı görülüyor.
Saldırının ardından BeltFinance ekibi Twitter üzerinden tüm kullanıcılara duyuruda bulundu:
“4Belt havuzumuzun kısmi fonları etkilendi. (Doğru miktar yakında açıklanacak). Şimdi güvenlik sözleşmemizi analiz ediyor ve düzeltiyoruz. Tazminat planı ve zarar raporu yakında yayınlanacak. BSC kasalarının geri çekilmesi, sözleşme yükseltmesi tamamlanana kadar duraklatılacak.”
Binance Smart Chain cephesinden de konuya yönelik açıklama yapıldı. Hackerların BSC’i hedef aldıkları belirtilirken, tüm dAppler için hızlı eylem çağrısında bulunuldu.
There are >8 #flashloan hacks recently, we believe, an well organized hackers are targeting #BSC now. It is very challenging time for the BSC communty. We are calling for the actions for all the #dapps:
— Binance Smart Chain (@BinanceChain) May 30, 2021
“Birincisi, genel bir kontrol yapmak için tanıdık denetim firmalarıyla çalışmak. Ardından, herhangi bir anormalliği proaktif olarak izlemek için gerekli risk kontrol önlemlerini hızla uygulayın ve anormallikler meydana gelirse süreci durdurun. Ayrıca, projelerin gerçekten gerçekleşmesi durumunda en kötü durum senaryosu için bir yedekleme planına sahip olmaları da önerilir.”
Binance Smart Chain neden hackerların odak noktası oldu?
Son zamanlarda BSC projelerine yapılan saldırılardaki artış tedirginlik ve kafa karışıklığına yol açıyor. BSC ağında kısa süre içerisinde pek çok hack olayı yaşandı. Bunun en büyük sebebi hiç şüphesiz DeFi’nin artan popülaritesi. Merkeziyetsiz finansın günden güne artan popülaritesi saldırganları bu alana yönlendiriyor. Sistem açıklarını bulan saldırganlar bu açıklardan faydalanıp milyonlarca dolarlık vurgunlar gerçekleştiriyorlar.
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Kripto Para
ABD’li dev bankadan kripto para merkezi adımı!
ABD’li dev banka BNY Mellon’un kripto para birimleri saklama hizmeti sunmak için Dublin’de bir kripto para merkezi kurduğu bildirildi. Business Post’un bildirdiğine göre ABD’nin en eski bankalarından olan BNY Mellon Dublin’de bir inovasyon merkezi kurdu.
41 trilyon dolarlık varlık yönetimi ile dünyadaki en büyük bankalardan olan BNY Mellon’un kripto para piyasasına olan ilgisi piyasa tarafından bilinen bir durum. Geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklama ile bu yıl müşterilerinin dijital varlıklarının bankada tutulmasına ve ticaretinin yapılmasına izin verileceğini bildiren banka, bu hizmetin başlangıç tarihi için net bir zaman vermemişti.
Aktarılan bilgilere göre dev banka, kripto para birimlerini saklama hizmeti için Dublin’de bir dijital inovasyon merkezi kurdu. Bitcoin’in yanında NFT (Non Fungible Token) ve CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimleri) gibi dijital varlıkların da kurulan bu merkezde saklanacağı söyleniyor. Kripto para merkezi, ülkenin Merkez Bankası tarafından da tanındı ve düzenlendi.
Kripto para birimlerinin özellikle 2020 yılı ile beraber artan popülaritesi, kripto para birimlerine olan talebin ve ilginin de artışını sağladı. Daha fazla kullanıcı piyasa girip yatırım yaptıkça, bu alana yönelik hizmetler de ihtiyaç doğrultusunda sunulmaya başlandı ve hala yeni hizmetler de hayata geçmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında birçok dev bankanın müşterilerine kripto para hizmetleri sunmak için çalışmalara başladığı haberlerini vermiştik. Kısa zaman önce Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük ABD bankalarının kripto varlık hizmetleri sunmayı planladıkları açıklandı. JPMorgan Chase’in bazı özel müşterilerine Bitcoin hizmeti sunacağı bildirildi. İsviçre merkezli banka UBS de benzer şekilde kripto varlık hizmetleri sunmak için çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Bunlar gibi pek çok çalışma, kripto alanına yönelik hizmet verme yarışının da oldukça aktif olduğunun göstergesi. BNY Mellon’un bir kripto para merkezi kurma adımı ise ona bu yarışta büyük avantaj sağlayabilir.
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Kripto Para
MicroStrategy CEO’su Bitcoin’in durumunu değerlendirdi
MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi.
Bitcoin’e en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olan MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, CNN’de gerçekleştirdiği bir röportajda Bitcoin’in yaşadığı fiyat dalgalanmasını, kripto para piyasasında Bitcoin’in durumunu ve Bitcoin madencilik faaliyetlerini değerlendirdi. Bitcoin’in bir varlık sınıfı olarak olgunlaştığını ifade eden Saylor, Bitcoin kadar büyüyen ve başarı elde edemeyen bir varlık olmadığını söyledi. Ana akım medyanın kısa vadeli fiyat hareketlerinin üzerinde durmasından dolayı Bitcoin hakkında olumsuz tutumlarda bulunulduğunu belirtti.
Bitcoin’in fiyat dalgalanmasının, kripto parayı canlı tuttuğunu düşündüğünü söyleyen Saylor, lider kripto paranın geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hisse senetlerine kıyasla 10, altına kıyasla 100 kat iyi performans gösterdiğini vurguladı.
“İstikrarlı bir durgunluktansa, dalgalanmayı ve onunla birlikte gelen canlılığı tercih ederim”
Saylor, Amazon ile Bitcoin’i kıyaslayarak bir örnek verdi. Önceki yıllarda Amazon hisselerinin de benzer şekilde dalgalanmalar yaşadığını ancak bu durumun şirketin CEO’su Jeff Bezos’un inancını kırmadığını söyledi.
Ayrıca CEO, Bitcoin madenciliğinin temelindeki emek ispat yapısının ve yapıdaki mimarinin lider kripto paraya uzun vadeli başarıda kritik bir avantaj sağladığını, onu diğer kripto varlıklar ya da finansal araçlardan üstün kıldığını düşünüyor.
“Emek ispatı yapısı; merkeziyetsiz, güvenli ve uzun süre entegre olacak bir şeyi tasarlamak için en iyi yapı.”
Michael Saylor geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve ABD’li Bitcoin madencileri arasında aracılık yaparak Bitcoin Madenciliği Konseyi’nin kurulmasında aracı olmuştu. Kurulan konsey ile Bitcoin madenciliği faaliyetlerinde temiz enerjiye geçiş üzerine çalışılacak.
Bitcoin fiyatında son durum
Zor haftalar geçiren Bitcoin fiyatındaki düşüş sürüyor. 32.000 dolar ile 36.000 dolar arasında seyreden lider kripto para birimi 40.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunmak zorunda. Bu tutunma gerçekleşirse uzmanlar, yeni bir yükseliş dalgasının gelebileceğini düşünüyor. Son 24 saatte %1.84’lük bir artışla yazı sırasında 35.402 dolardan işlem görüyor.
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