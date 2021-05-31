Bitcoin arzının %76.7’si likit değil, bunun anlamı ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin kısa süre önce, fiyatının nisan ortasında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64,8 bin dolardan mayıs ortasında 30 bin dolara düştüğünü gören bir piyasa çöküşü yaşadı.

Bununla birlikte, zincir içi analist William Clemente III, Bitcoin arzının %76.7’sinin likit olmaması nedeniyle Bitcoin fiyatının uzun vadede yükselmeye devam edebileceğini düşündüğünü belirtiyor:

“Bitcoin arzının %76.7’si likit değil. (güçlü ellerde) Bu sadece zamanla yükselir. Aynı zamanda, BTC’ye (yeni kullanıcılar) olan talep katlanarak artıyor. Bitcoin fiyatının uzun vadede gidebileceği tek bir yol var. “

Güçlü eller olarak tanımlanan grup, Bitcoin’i spekülasyon yaratmaktan ya da ondan faydalanmaktan ziyade elde tutma amacıyla satın alan yatırımcıları ifade ediyor.

reklam

Zincir üstü analitik bilgi sağlayıcısı Santiment de Clement’in görüşlerine yakın durarak şunları belirtiyor:

“İzlediğimiz kilit BTC milyoner grubu, holdinglerde hafif bir artış gördü. 100 ila 10.000 BTC’ye sahip adresler, geçen hafta yaklaşık 30 bin BTC daha biriktirdi.”

Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye kayıyor

Documenting Bitcoin ölçümlerine göre Bitcoin madenciliği Çin’den ABD’ye ilerliyor. Bilindiği gibi Çin, kripto para madenciliği konusunda baskılar yürütüyor. Öyle ki İç Moğolistan ve Sichuan’daki Bitcoin madencilik makinelerinin satışında büyük artışlar var.

#Bitcoin mining is moving from China to the U.S. 🇺🇸 pic.twitter.com/VTot4BCPkq — Documenting Bitcoin 📄 (@DocumentingBTC) May 28, 2021

Çin’in Bitcoin’e, kripto paralara ve Bitcoin madenciliğine yönelik sert tutumu, lider kripto para biriminin fiyatında oldukça kötü bir etkiye neden oldu. Bunun yanında İran’dan da kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama kararı gelmişti. İran 4 ay süreyle Bitcoin madenciliğinin yasaklanmasına karar verdi. Gerekçe olarak ülkede sıkça yaşanmaya başlayan elektrik kesintileri gösterilse de BBC’ye göre İran, kripto para madenciliği yapanların hükümete kaydolmaları ve elektrik için fazladan ödeme yapmaları için böyle bir program yürütüyor.

Lider kripto para birimi yazı sırasında 37.198 dolarda ve son 24 saat içerisinde %3,83’lük bir değer artışı kaydediyor. Bitcoin fiyatının kısa vadede nasıl bir grafik çizeceğini hep beraber göreceğiz.