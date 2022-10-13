Salı günü Bitcoin, bazı anlık kesintilerle yaklaşık bir ay kaldığı 19.000 dolar seviyesinde dalgalandı. Coin Metrics’e göre, oynaklığı son haftalarda alışılmadık derecede düşük olan piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, %1.1 düşüşle 19.002,70 dolar seviyesinde kaldı. Eter %2 düşüşle 1.282.17 dolara düştü.

Kripto fiyatları baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin, yaklaşık bir yıl öncesine göre tüm zamanların en yüksek seviyesinde %70’ten fazla indirimde. Grafik analistleri, Bitcoin 19.000 dolarda tutunamazsa yaklaşık 17.000 dolarlık haziran dip seviyelerini yeniden test etmek ve 10.000 dolara kadar düşebilecek yeni bir dip bulmak için arıyorlar. Bununla birlikte, bu seviyenin altındaki hafif kırılmaların anlamlı olduğu kanıtlanmadı.

BCB Group’ta OTC ticareti başkanı Richard Usher, “Kripto piyasaları her iki durumda da çok az ilerleme ile uykusuna devam ediyor. Geniş risk sıçrama yapana kadar, bu sektör olmayacak.”

Tüccarlar bu hafta ekonomik verileri izliyor. Son zamanlardaki bitcoin oynaklığı hisse senetlerine kıyasla düşük olsa da, ikisi arasındaki korelasyon hala yüksek.

Bitbank’in kripto piyasası analisti Yuya Hasegawa verdiği demeçte, “Bitcoin fiyatı 19.000 dolar seviyesini koruyor. Ancak bu hafta FOMC tutanakları ve TÜFE ile birlikte, piyasa muhtemelen risk almayacak. Bu da muhtemelen Bitcoin üzerinde baskı yaratacaktır.” dedi.

Fiyatlar, kriptonun kurumsal kabulünün ve benimsenmesinin artmaya devam ettiğini gösteren iki büyük duyurudan sonra bile sabit kaldı. Salı günü Google, Coinbase’in kripto para birimlerinin depolanması ve ticareti için hizmetini kullanmayı keşfedeceğini duyurdu. Bunun da ötesinde, BNY Mellon sahip olduğu çeşitli varlıklara kripto para birimleri ekleyeceğini söyledi.

Oppenheimer analisti Owen Lau, “Bu büyük şirketler dijital varlıkların ve Web3’ün potansiyeline inanmakta. İnşa etmek uzun zaman alıyor. Ancak bu şirketler 3-5 yıl içinde geride kalmayacaklarından emin olmak için yeteneklerini artırmak için uzun vadeli bir bakış açısı alıyorlar.” dedi.

Geçen ay, Nasdaq ayrıca kurumlar için kripto saklama hizmeti başlattı. Franklin Templeton, Betterment, Société Générale ve diğer varlık yöneticileri kriptoya akın etti.

Bir yıl önce, bunun gibi haberler kripto piyasasını hareketlendirmişti. Ancak şimdi fiyatlar büyük ölçüde makro odaklı. Yine de, fiyatlar muhtemelen bir süre daha sabit kalacaktır. Federal Rezerv, faiz artırma planıyla kriptoyu kuyuya itti. Yatırımcılar ise onu geri çekmenin merkez bankasında olduğunu söylüyor.