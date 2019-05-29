Bitcoin 8700 doların üzerine çıktı

Popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin, bir haftadır devam eden değer kazancı ile 8700 dolar bandının üzerine çıktı.

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Bitcoin’de ani yükselişler devam ediyor

Popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin’de son haftalarda ani yükseliş ve değer kayıpları devam ediyor. 1 ay önce 5230 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugün 8700 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bundan sadece altı gün önce 8000 dolar seviyelerinde 7500 bandına düşüş gösteren kripto para biriminde değer kaybı birkaç gün içinde %6’lara inmişti. 26 Mayıs tarihinde ise ani bir artış göstererek 8500 dolar seviyesine gelmişti.

Bugün ise Bitcoin’de dalgalanma devam ederken işlem seviyesi 8700 dolar bandında seyrediyor. Gün içerisinde 8759 dolar işlem değeri ile günün en yüksek değeri sağlanırken saat 08:00 de 8450 dolar bandına ani bir gerileme yaşandı. Bu 7 günlük süreçte ise Bitcoin %10,46 değer kazancı ile en çok konuşulan kripto para birimi olmaya devam etti. Bir başka para birimi Etherum’da ise şu anda Bitcoin değer artışı kadar olmasada hareketlilik gözlemleniyor. 271 dolar seviyesinde %1 ‘lere yakın artış gösteren Etherum, 26 Mayıs tarihinde 12 dolarlık değer artışı göstermişti.