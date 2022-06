Kripto para piyasası bugün adeta acı dolu bir gün yaşıyor. Birkaç gündür devam eden düşüş, bugün Bitcoin için Aralık 2020’deki senaryoyu yineletiyor. Son 1,5 yılın en düşük seviyesini gören lider kripto para birimi Bitcoin yazı sırasında 23.243 dolar seviyesinde. Kripto para piyasası neden bir yıkım yaşıyor? Neler oluyor?

İlginizi Çekebilir: Bir NFT Neden 69 Milyon Dolar Olur ?

Lider kripto para birimi Bitcoin ve piyasadaki diğer altcoinler hafta sonundan beri bir düşüş eğilimine girdi ve bir önceki hafta kazanılmış ufak seviyeler de ortadan kalktı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasası, son 24 saatte değerinden %7,5 geriye düştü ve 1,03 trilyon dolara kadar geriledi.

Bitcoin, son 7 gün içerisinde %25’ten fazla düşüş yaşadı. Bitcoin değerindeki düşüş lider kripto parayı geçen kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolar seviyesinden %67 geriye taşıdı. İkinci en büyük kripto para ETH ise son 7 gün içerisinde %34 düşüş yaşadı. Piyasa değeri sıralamasına göre en büyük ilk 20 kripto paranın her birinde son 7 günde çift haneli düşüşler gözlemleniyor.

Yatırımcılar, Federal Rezerv’in (FED) para politikası konusunda daha agresif olacağından ve FED’in faiz oranlarını yükselttiği geçen ayki darbeyi ağırlaştıracağından korktuğu için kripto para piyasasına korku ve panik hakim olmuş durumda. Yatırımcılar, merkez bankasının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonla mücadele için faiz oranlarını keskin bir şekilde artıracağından endişe ediyor.

Kripto para piyasası 2022 yılının başından bu yana beklenen istikrarı sağlayabilmiş durumda değil. Yaşanılan “Kripto Kışı”, mayıs ayının ilk haftalarında Terra ekosisteminin ateşler içerisinde kalmasıyla başlamış gibi görünüyor.

Kripto para piyasası bugün ayrıca “aşırı piyasa koşulları” nedeniyle işlemlerini duraklattığını bildiren Celsius adlı bir kripto kredi şirketinden dolayı da endişeli. Şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından Celsius’un yerel tokenı CEL, %50’den fazla düşüş yaşayarak 0.14 dolar seviyesine kadar geriledi.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022