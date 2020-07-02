İnternet
Yeni internet kanunuyla BTK, kamu yararı diyerek site kapatabilecek!
BTK, henüz hazırlığı yapılan yeni internet kanunu ile birlikte “kamu yararı” diyerek internet siteleri kapatabilecek. 15 Temmuz’a kadar tamamlanması beklenen yeni kanun teklifi, ayrıca sosyal ağlara da yeni yaptırımlar getirecek.
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Sosyal mecraların Türkiye’de halihazırda ofislerinin olmaması ve bundan dolayı da şirketlere herhangi bir yaptırım uygulanmaması üzerinde aylardır duruluyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar bu konuyu tekrar gündeme taşımış oldu.
Hükümetin yeni yasal düzenlemesi; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu adlı iki kanunun içeriğini temelden değiştiriyor.
Kanunlarda yapılan değişiklik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) daha geniş yetkiler veriyor. Yasa taslağında belirtilen “şebekeler üstü hizmet” tanımı, bizi ilgilendiren kısmıyla internet camiası içerisinde internet sitelerin sunmuş olduğu hizmetler bütünü olarak özetlenebilir. Bu yasa eğer meclisten geçerse, WhatsApp, Netflix, Telegram, Twitter, Facebook ve aklınıza gelen, günlük yaşamda kullandığımız tüm ygulamaların engellenmesi mümkün olacak.
Taslakta belirtilen madde aynen şu şekilde: Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.
Sosyal medya platformları Türkiye’de temsilcilik açmak zorunda tutulacak!
Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dünya çapında faaliyet gösteren şirketler, Türkiye’de muhattap olarak görülecek bir temsilcilik bulundurmak zorunda olacaklar. Uzun süredir aslında Türkiye, sosyal medya sitelerine, konuyla ilgili zaten çağrıda bulunuyordu. Fakat, herhangi bir geri dönüş alınmıyordu. Sosyal medya platformlarının sahibi olan şirketler; yasa çıktıktan sonra, 30 gün içerisinde temsilciliklerini bildirmezseler, internet trafik genişlikleri yüzde 50 daraltılacak. Yine belirtilen kurala uyum gösterilmezse 30 gün daha tanınacak. Süreç çözümlenemiyorsa BTK, ilgili sosyal medya platformunu tamamen Türkiye’den erişimini kısıtlayacak. BTK, tüm bu işlemlerin “kamu yararı”na aykırı olduğunu sebep gösterebilecek.
Türk kullanıcıların verileri Türkiye’de barındırılacak!
İnternet üzerinden hizmet sunan şirketler, genellikler Amerika üzerinde kurulan ve sunucularının büyük bir kısmını kendi ülkelerinde barındıran şirketler oluyor. Uzun bir süredir dünyada sosyal medya platformlarına dayatılan ve firmaların ısrarla yerine getirmek istemedikleri veri yerelleştirme işlemi, artık kanuni olarak zorunda tutulacak.
BTK, gerekli gördüğü hallerde sosyal medya sitelerinin Türkiye’deki ofislerini denetleyebilecek. Verileri, Türkiye’de bulundurmayan şirketle 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek.
İçerikler tamamen silinmeli!
Sosyal medya siteleri, mahkemelerin verdiği, içerik kaldırma kararlarını genellikle uygulamıyor veya sadece Türkiye’de görünürlükten kaldırıyordu. Twitter’da birçok hesaba Türkiye’den erişim sağlanamazken, aynı şekilde Youtube’da da bazı videolar engelleniyor. Yeni düzenleme ile eğer hukuka aykırı veya mahkeme kararı kesinleşen içerikler 24 saat içerisinde sosyal medya platformu tarafından kaldırılmalı. Eğer içerik kaldırılmazsa veya erişim engellenmeze, firmalar çok ağır tazminatlar ödeyecek.
Mahkeme kararı olmaksızın, içerikler silinecek!
Düzenleme vatandaşların da sosyal medya sitelerinden içerik kaldırma talebinde bulunmasının önünü açıyor. Yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermeyen sosyal ağlar 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ödeyecek. Sosyal ağlar, vatandaşlarına başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK’ya bildirecek.
Genel
Twitter, sesli tweet özelliğini getirdi!
Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Twitter, sesli tweet özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık yazılı tweetlerin yanı sıra sesli mesajlar da paylaşılabilecek.
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal paylaşım platformu, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketin son hamlesi ile artık tweetler sesli olabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda tweetlerin 140 karakter limitini 280 karaktere taşıyan Twitter, bundan böyle karakter limitine takılan kullanıcıların sesli tweetlerden faydalanmasını sağlayacak. Şu an için iOS kullanıcılarına açılan özellik, WhatsApp ve Instagram‘daki sesli mesaj özelliğini andırıyor.
Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin, konu ile ilgili yayınladıkları blog yazısında: “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.
Twitter üzerinde sesli tweet nasıl atılıyor?
Twitter’da sesli tweet atmak isteyen kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşabilecek. Ses kaydı için ise tweet atma ekranına tıkladıktan sonra ses ikonuna dokunmak yeterli olacak. Bu simgeye tıkladığınızda ekranınızın alt tarafında kırmızı bir buton çıkacak, o butona tıklayarak tweetinize ses kaydınızı ekleyebileceksiniz.
Twitter, sesli tweet özelliğini 140 saniye ile sınırlandıracak. Ses kaydı özelliği sadece orijinal tweetlere eklenebilecek. Söz konusu özellik şimdilik sadece kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Şirket önümüzdeki haftalarda, özelliğin tüm iOS kullanıcılarına açılacağını belirtiyor. Ancak sesli tweetlerin Android cihaz kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
İnternet
TP-Link, Wi-Fi 6 destekli Archer AX6000’i satışa sundu!
TP-Link, Wi-Fi 6 destekli yeni yönlendirici modelini satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, akıllı evler dahil çok sayıda cihazın Wi-Fi’a bağlandığı evlerin tüm ihtiyacına cevap verebiliyor.
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Wi-Fi 6 teknolojisine sahip ürün gamını sürekli genişleten TP-Link, yeni Wi-Fi yönlendirici modelini Türkiye’de satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hızlara ulaşabilen ve farklı tasarımı ile de dikkat çeken bir ürün.
Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisinin sağladığı yüksek Wi-Fi hızı ve aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi ve her biri için en iyi hızın sunulması özelliklerini sağlayan Archer AX6000 ile online oyun, 4K/8K akış, akıllı ev cihazlarının bağlantıları sırasında gecikmeler önleniyor. Wi-Fi performansı düşmüyor.
Archer AX6000 ile dört kat daha fazla cihaz ağa bağlanabiliyor (OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri). Üç kat daha hızlı (6000 Mbps) Wi-Fi bağlantısı ve çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor.
Cihazın bir UFO gibi görünmesini sağlayan üzerindeki yüksek kazançlı sekiz adet anten, kapsama alanını genişletirken, hüzmeleme ya da akıllı anten teknolojisi denilen ‘Beamforming’ ile bağlı cihazların yerine doğru sinyaller yönlendiriliyor. Bu sayede hem güçlü, hem daha geniş hem de güvenilir bir bağlantı elde ediliyor.
Archer AX6000 ile kablolu bağlantıda da yüksek hız!
Archer AX6000, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor. Aynı zamanda farklı bağlantı tiplerine de destek vererek kullanıcılara esneklik sunuyor. Cihaz üzerinde sekiz adet gigabit Ethernet girişi, bir adet 2.5 Gbps WAN girişi, iki adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Üstelik bu USB girişlerinin biri Tip A, diğeri Tip C standardında.
Yönlendiricinin tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için çok güçlü işlemciye sahip olması gerekir. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde bir ana, ikisi yardımcı işlemci olmak üzere üç adet işlemci ile 1GB’lık bellek yer alıyor.
Bu güçlü cihazda güvenlik de önplana alınmış. TP-Link HomeCareTM güvenlik paketi ile gelen yönlendirici, ağı ve ağa bağlı cihazların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. HomeCareTM güvenlik paketinde Trend Micro antivirüs yazılımı, güçlü ebeveyn denetimleri ve QoS özelliği yer alıyor.
Archer AX6000’in kurulumu ve sonrasında tüm ayarlarını yapmak ve yönetmek son derece basit. Yönlendirici iOS ve Android destekli TP-Link Tether uygulaması ile cihaza Bluetooth’tan bağlanarak kolayca kurulabiliyor. Sonrasında ebeveyn denetimleri, cihaz öncelikleri gibi her tür ayar yine akıllı telefonlar ile ve Tether uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
Wi-Fi 6 teknolojili Archer AX6000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 380 USD.
İnternet
TurkNet, internet tarifelerine zam yaptı!
TurkNet, bildiğiniz üzere Türkiye içerisinde faaliyet gösteren internet sağlayıcı şirketlerden biri. Bugün Twitter’dan bir okurumuzun bizimle paylaştığı bilgiler neticesinde, önemli detaylar öğrendik ve bu durumu haberleştirmek istedik.
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Aşağıda gördüğünüz üzere bir takipçimizin mail adresine TurkNet’in resmi hesabından bir e-posta gönderiliyor. Bu e-posta içeriğinde ise okurumuzun halihazırda kullanmış olduğu internet paketine zam yapıldığı belirtiliyor.
76 lira olan paketi kullanıyorum 88 lira oldu. 85 lira olan paket ise 98 lira oldu. Efendiler şöyle de bir mail göndermişler. pic.twitter.com/tHqVEMrI7L
— Serhan (@srhndmrhn) June 4, 2020
Firma, yapılan fiyat artışının daha önce yapılması gerektiğini fakat yaşadığımız süreçten dolayı ertelendiği belirtilmiş. Ayrıca ilgili e-postada, TurkNet’lilerin veri kullanımlarının %50, maliyetlerinin ise %15’den fazla artış gösterdiği yazıyor.
Yeni zamlarla birlikte 75 TL olan paket, telefon hizmetiyle birlikte 88 TL’ye yükseliyor. Firma, burada küçük bir indirim sağlıyor. Telefon hizmetini istek dahilinde paketinizden çıkarabiliyorsunuz. Yine de fiyat çok büyük bir değişim göstermiyor. Toplamda paketiniz 85 TL’ye düşürülüyor.
Şu an 85TL’lik abonelik seçeneğinden yararlananlar da bu zamdan nasibini alanlar arasında. 85 TL’lik paket ise 98 TL’ye çıkarılıyor.
Kullanıcılara atılan e-posta içerisinde, “yeni fiyatların” 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmiş. 1 Temmuz ile birlikte, eğer yukarıda belirttiğimiz paketleri kullanıyorsanız, yeni fiyatlar size küçük bir şok etkisi yaratabilir.
Umarız ki, internet sektöründe bulunan diğer firmalar da abonelik seçeneklerinde herhangi bir artışa gitmezler. Ama şunu da söylemek lazım, doların sürekli artış gösterdiği bu günlerde, internet servis sağlayıcıların da giderleri o oranda artacaktır. Bunu durumu da göz ardı etmeyerek, aslında TurkNet’in yapmış olduğu zammı, yorumlamak gerekiyor.