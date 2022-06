Counter-Strike: Global Offensive, dünyadaki en sıcak kozmetik yan pazarlarından birine sahiptir ve oyuncu olmayanlar bile bunu bilir. Bu yüzden oyun içi hesaplar bilgisayar korsanları tarafından yoğun bir şekilde hedefleniyor ve şimdi bunlardan birinin gerçek anlamda milyoner hırsızlığı haberimiz var. Görünüşe göre, toplam 2 milyon dolar değerindeki bir envanter hacklendi.

Ayrıca bkz: PCIe 7.0 Standardı, PCIe 5.0’dan 8 Kat Daha Hızlı Olacak!

Hesabın sahibinin adı açıklanmadı, ancak tanınmış koleksiyoner profili ohnePixel, durumu Twitter’da açıkladı. Derilerin çalındığını ve satıldığını bildiriyor ve bu eşyaların en az yarısının artık sonsuza kadar kaybolduğunu tahmin ediyor. Profil yazarları bunun hala tüm zamanların en değerli CS:GO envanteri olduğunu tahmin ediyor.

$2,000,000+ in CS:GO skins have been hacked and stolen (some items getting moved/sold as we speak)

this is the most expensive inventory all-time, containing the most legendary items in CS:GO history (7x souvenir dragon lores, no-star karambit, #1 blue gems)@CSGO @Steam pic.twitter.com/d80miZorNh

— ohnePixel (@ohnePixel) June 21, 2022