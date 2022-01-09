Bir devrin sonu: Samsung Tizen uygulama mağazası kapandı

Geçen yıl tanıttığı Galaxy Watch serisinde de WearOS işletim sistemini tercih eden Samsung, Tizen uygulama mağazasını kapattı. Bu yıldan itibaren, Samsung’un Tizen uygulama mağazasına hem yeni hem de mevcut kullanıcılar erişemeyecek.

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Samsung Tizen devri sona eriyor, destek kesilecek!

2017 yılından sonra Tizen işletim sistemli akıllı telefon üretmeme kararı alan Samsung, uygulama mağazasını tamamen kapattı. Geçen yıl Haziran ayında şirket kayıtları kapattı ve mağazayı yalnızca mevcut kullanıcılar için kullanılabilir hale getirdi. Bu kullanıcılar ise yalnızca önceden indirilmiş uygulamaları güncelleyebildiler. Tizen uygulama mağazasına hem yeni kullanıcıların hem de mevcut kullanıcıların erişemeyeceğini belirten şirket, yoluna sadece Android işletim sistemi ile devam edecek.

31 Aralık 2021‘den sonra Tizen uygulama mağazası kalıcı olarak kapatıldı. Bu nedenle, Samsung Z serisi bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Android veya iOS‘a geçmenin zamanı gelmiş olabilir. Tizen OS çalıştıran son Samsung Z4 telefonu 2017‘de piyasaya sürüldü, bu nedenle beklenen bir olaydı.

WearOS‘un Tizen işletim sistemine sahip cihazlara göre en önemli özelliklerinden biri Spotify, Google Haritalar, Play Müzik gibi uygulamaların önceden yüklenmiş olarak gelmesi. Ayrıca farklı uygulamaları desteklemesi de Tizen işletim sistemine göre üstün özelliklerindendir.

Samsung, 2021 yılında tanıttığı Galaxy Watch 4 ailesinde Google tarafından geliştirilen WearOS işletim sistemini kullandı. 2014 yılından bu yana geliştirdiği işletim sistemi Tizen‘den vazgeçen şirket, akıllı telefon ve akıllı saatlerinde yoluna Google ile devam edecek gibi görünüyor.

Samsung‘un Tizen projesini bitirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Wear OS işletim sistemi ile tanıtılan Samsung akıllı saatleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.