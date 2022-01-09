Akıllı Telefonlar
Tecno, dünyanın ilk teleskopik makro lensini tanıttı
Tecno, akıllı telefonlar için dünyanın ilk 5x optik zumlu teleskopik makro lensini tanıttı. Aralık ayında akıllı telefonlar için sensör kaydırma teknolojisini duyuran Tecno, kullanıcılar için yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Bir ilki gerçekleştiren Tecno, optik zumlu teleskopik makro lensini kullanıcıların beğenisine sundu.
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Tecno telefonlarda 5x optik yakınlaştırma ile makro çekimler yapabileceğiz
Akıllı telefon pazarında ürettiği orta-üst segment cihazlarla tanınan Tecno, kendi kamera teknolojilerini de geliştiriyor. Şirket kullanıcılara daha iyi bir makro çekim deneyimi sunmak istiyor. Bu hedefle dünyada bir ilke imza atarak yeni bir teleskopik makro lensi tanıttı.
Gövdenin dışına doru çıkan ve ürüne fazla yaklaşmadan yakın çekimlere olanak sağlayan lens, bugün piyasada bulunan akıllı telefonların kullandığı makro kameralarda henüz bulunmuyor. Diyafram konusunda da oldukça iddialı olan lens, düşük ışık performansıyla beklentileri fazlasıyla karşılayacak.
Bu teknoloji, aşağıdaki videoda gösterildiği gibi gövdeden dışarı uzanan bir telefoto makro lens sayesinde özneye fazla yaklaşmanıza gerek kalmadan yakın çekimler yapmanızı sağlıyor. Şirket, 5x optik yakınlaştırma sunuyor ve nihai sonucun ana kameranınkiyle benzer olduğunu iddia ediyor. Bu, mevcut makro kameralarda daha önce görmediğimiz bir şey. Bu teknoloji, ayrıca iyi fotoğraflar için çok önemli bir parametre olan daha büyük bir diyafram açıklığına da izin veriyor.
Ek olarak şirket, tasarımın oldukça kompakt boyutlarda olduğunu belirtti. Ayrıca büyük bir kamera çıkıntısına ihtiyaç duymadığını, ancak ayrıntıları açıklayamayacağını söyledi.
Şirket, yeni teleskopik lensli bir Tecno akıllı telefonu ne zaman tanıtacağını tam olarak söylemedi. Ancak bu yıl tanıtacağından neredeyse eminiz.
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Tecno, dünyanın ilk teleskopik makro lensini tanıttı
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Mahmut
9 Ocak 2022 at 17:34
Fotoğraf çekerken çektiğimiz nesnenin dibine girmek zorunda kalmıcaz artık