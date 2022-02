Binance’tan Ukrayna’ya 10 Milyon Dolarlık Yardım!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’tan zor günler geçiren Ukrayna’ya 10 milyon dolar değerinde yardım geldi. Dev kripto para borsası, Ukrayna’da yaşanan işgalden dolayı ülkenin içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmesine destek olmak için 10 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıkladı. Borsa ayrıca bir yardım fonu da başlatıldığını duyurdu.

#Binance is donating $10 million to help the humanitarian crisis in Ukraine🇺🇦

Our focus is providing on-the-ground support through charity & collaboration.@BinanceBCF also launched the Ukraine Emergency Relief Fund to provide emergency relief through crypto crowdfunding.

— Binance (@binance) February 27, 2022