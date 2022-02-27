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Kripto Para

Binance’tan Ukrayna’ya 10 Milyon Dolarlık Yardım!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’tan zor günler geçiren Ukrayna’ya 10 milyon dolar değerinde yardım geldi. Dev kripto para borsası, Ukrayna’da yaşanan işgalden dolayı ülkenin içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmesine destek olmak için 10 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıkladı. Borsa ayrıca bir yardım fonu da başlatıldığını duyurdu.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, Ukrayna için 10 milyon dolarlık yardımda bulundu ve ayrıca bir yardım fonu başlattı. Borsa, resmi Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

 

“Binance, Ukrayna’da yaşanan insani krize destek olma adına 10 milyon dolar bağışladı. Odak noktamız, hayırseverlik ve iş birliği yoluyla yerinde destek sağlamak. Ayrıca @BinanceBCF kripto kitle fonlaması yoluyla acil yardım sağlamak için Ukrayna Acil Yardım Fonu’nu başlattı.”

Ayrıca Binance, çeşitli durumlar ve olaylar için bağış aldığı web sitesi Binance Charity Foundation  üzerinden paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

“24 Şubat 2022’de Rusya, Ukrayna’ya tam ölçekli bir askeri işgal başlattı. Çatışma, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük askeri harekat olma potansiyeline sahip. 

Rusya’nın Ukrayna’ya geniş çaplı bir işgal başlatmasından bu yana 48 saat içinde BM, 120.000 kişinin şimdiden kaçtığını bildirdi. Komşu ülkeler mültecileri kabul etmeye hazırlanıyor. Örneğin Polonya, 1 milyona kadar mülteci alabileceğini tahmin ediyor.

Bu krize yanıt olarak Binance Charity, Ukrayna Acil Yardım Fonu’nu başlatıyor ve mültecilere ve çocuklara acil yardım sağlanmasına yardımcı olmak için önde gelen Hükümetlerarası Kuruluşlar ve STK’larla  işbirliği yapıyor.”

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Sena Sarıoğlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Blok zincir teknolojisi ve kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

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