Binance Yaklaşık 640 Milyon Dolar Değerinde BNB Yaktı!

Binance, yarım milyar dolardan fazla BNB ‘yi dolaşımdan temizledi. Bu, bugüne kadar dolar cinsinden en değerli yanık miktarı oldu.

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Binance kısa süre önce 17. token yakma işlemini tamamladı. Daha önceki yanıklarla karşılaştırılabilir şekilde 1 milyondan fazla BNB dolaşımdan kaldırıldı. Bununla birlikte, artan token değeri nedeniyle, bu, bugüne kadarki en yüksek BNB değer yakımı oldu. Borsa, son yakma işlemini resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

1.335.888 BNB’lik (yaklaşık 639.462.868 $ eşdeğeri) 17. çeyrek BNB token yakma işlemimizi tamamladık. En son üç aylık yakma, 1.318.049 BNB’nin fiili olarak yakılmasını ve ayrıca Pioneer Yakma Programı aracılığıyla etkin bir şekilde yakılan 17.839 BNB’yi içerir.

BNB piyasa değeri, son yanmadan bu yana önemli ölçüde arttı. 18 Temmuz’da 50 milyar dolardan az olsa da, toplam kapitalizasyon bugün 80 milyar doların üzerinde. Bu, yok edilen tokenların rekor kıran dolar değerini açıklamaya yardımcı olur. Binance’in üç aylık yakma işlemleri, ağın teknik incelemesinde belirtilen prosedürlerdir. Ağ arzı orijinal 200 milyon BNB’den 100 milyon BNB’ye düşene kadar sürekli olarak BNB alıp yakmaya söz verdi.

Binance Coin Fiyatı

19 Ekim Salı gününde Binance Coin fiyatı açığı 600 dolara kapatma planının bir parçası olarak arz bölgesini 500 dolardan kırmanın eşiğinde. Borsa tabanlı token boğaları, 500 doların üzerine çıkmak için şiddetli bir mücadele veriyor. Üç haftadan kısa bir sürede BNB %63 büyüyerek 495 dolardan işlem gördü. Şu anda boğalar, arz bölgesindeki satıcı konsantrasyonunu 500 dolardan kırmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu seviyenin üzerinde teyit edilmiş bir kırılma, yatırımcı risk iştahı arttıkça piyasaya daha fazla alıcı çekecektir. 500 dolardan sonraki seviye olan 600 dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesi için bir sıçrama tahtası.

MACD, ortalama çizginin üzerine çıktıkça iyimser resme güven katar. Ayrıca, ekim ayının başından bu yana devam eden bir satın alma sinyali, boğaları sıkı tutmaya teşvik ediyor.

Coin Yakımı Neden Yapılır?

Coin yakımı, kripto paraların bir kısmının kalıcı olarak dolaşımdan kaldırılmasıdır. Pek çok sebepten dolayı gerçekleştirilebilen bu işlem, genellikle arzı düşürerek ilgili kripto para birimine deflasyonist bir yapı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilir.