Shiba Inu, Yatırımcılarının Yüzünü Güldürüyor!

Balinaların ve piyasanın desteğiyle yükselişe geçen meme tabanlı token Shiba Inu, son 24 saatte %15’ten fazla artış yaşadı. Altcoin, hafta sonu fiyat düzeltmesinden kurtuldu ve 0,000028 dolarlık kilit desteği yeniden kazanmak için hızlı bir yükselişe başladı. Yazı sırasında 0.00002888 dolardan işlem gören SHIB için şimdi gözler 0.000030 dolarlık kilit dirençte.

SHIB, günlük en düşük 0,00002388 dolardan günlük en yüksek 0,00002888 dolara yükseldi. Altcoin, son birkaç hafta içinde yükseliş momentumunu canlı tutmayı başardı. SHIB fiyat ilk olarak 0.000035 dolarda büyük bir ret ile karşı karşıya kaldı ve bu da %330 artışını durdurdu. Reddetme daha sonra yaklaşık 31.07 milyar SHIBA INU’luk büyük bir balina dökümünü tetikledi ve bu da fiyatın 0.000021 doların altındaki seviyelere düşmesine yol açtı.

Balinalar geçen hafta büyük satışları tetiklerken, aynı balinalar büyük altcoin için boğaları tekrar geri getirebilir. Etherscan’dan elde edilen veriler, yaklaşık 260 milyar SHIBA INU’nun balinalar tarafından taşındığını gösteriyor.

Kripto analitik firması Santiment’in verilerine göre, 100 bin dolar veya üzerinde meme tokeni tutan SHIBA INU balinaları ne zaman birikmeye başlasa, fiyat bir yükseliş dalgası gördü. Şu anda benzer bir balina birikimi oluşuyor ve bu, mevcut fiyat artışının arkasındaki temel nedenlerden biri.

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SHIBA INU’nun olası ATH’yi takip etmesi için balina çizelgelerine dikkat edilmelidir. SHIB şu anda 0.000038 dolarlık ATH’sinin %28 altında, ancak meme kripto paraların tarihsel fiyat momentumuna bakılara bu boşluk bir gün ve hatta birkaç saat içinde kapatılabileceği söylenebilir.

Zincir üzerindeki verilerin bildirdiğine göre, şu anda satın alma sayısı satış emirlerinin sayısından daha fazla. Bu, piyasadaki yatırımcıların SHIB satın almak için heyecanlı olduğunu gösteriyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.