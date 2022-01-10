Binance CEO’su CZ, Milyar Dolarlık Serveti İle Teknoloji Devlerini Geride Bıraktı!

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Twitter’da “CZ” olarak bilinen Binance kripto para borsası’nın CEO’su Changpeng Zhao, Facebook’un Mark Zuckerberg’i, Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Asya’nın en zengin adamı Mukesh Ambani’nin de aralarında bulunduğu birçok teknoloji devini geride bırakan 96 milyar dolarlık servete sahip.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao (CZ), yaşayan en zengin Çinli etnik kökenli kişi oldu. Bloomberg, CZ’nin varlıklarının aslında bundan çok daha fazlasına sahip olabileceğini ve hesaplamanın Bitcoin (BTC) ve şirketinin kendi tokenları da dahil olmak üzere diğer kişisel şifreli varlıklarını içermediğini söyledi.

Şu anda spot ve türev piyasalar için dünyanın en büyük sanal döviz alım satım platformu olan Binance exchange, geçen yıl 20 milyar dolar gelir elde etti. Bu da Coinbase Global Inc.’in gelirinin üç katına eşdeğer.

Binance, yaptığı açıklamada “Kripto hala büyüme aşamasında” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Daha yüksek volatilite seviyelerine karşı hassas. Bir gün duyduğunuz herhangi bir sayı, ertesi gün duyduğunuz sayıdan farklı olacaktır.”

Bloomberg’ün belirttiğine göre Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki operasyonunu da geliştirmeyi hedefliyor. CZ, Binance’ı ülkeye getirmeyi uman Abu Dhabi’deki kraliyet ailesi ile bir araya geldi.

Öte yandan Binance çeşitli düzenleyici sorunlarla da karşı karşıya kaldı. Çin’in kripto para birimlerine yönelik baskıları nedeniyle Binance, merkezi için gözlerini artık Hong Kong’tan Fransa’ya çevirdi. Dev kripto para borsası İngiltere, Almanya ve Japonya gibi ülkelerdeki tüketicilerin uyarılarına ve tepkilerine de konu oldu. 30 Aralık 2021’de Kanada Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), Binance’i Ontario eyaleti için yasal işletme niteliklerini henüz elde etmediği için sert şekilde uyarırken, icaret platformunun kullanıcılarına ülkede iş yapmaya devam etmelerini söyledi.