Wolfteam final derbisini Fenerbahçe kazandı

Wolfteam için düzenlenen, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası finali 26 Ocak Cumartesi günü, 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor takımları arasında oynandı. Grand Pera’da gerçekleşen final turnuvasında Galatarasay Espor’u 3-0’lık skorla yenen 1907 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te Grand Pera Emek Sahnesi’nde karşı karşıya geldi. Dev derbi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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Wolfteam Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe 1907

Wolfteam Kupası Mavi Sezon’un yenilgisiz şampiyonu ve Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, turnuvanın ilk karşılaşmasının oynandığı Kapadokya Haritası’nda Galatasaray Espor’a karşı avantajlı başladı. 1907 Fenerbahçe haritadaki ilk 4 oyununu kazandı, ardından Galatasaray Espor durumu dengeledi ancak ilk raundu 1907 Fenerbahçe 16-15 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci haritası ise Saray Haritası oldu ve 1907 Fenerbahçe bu haritayı da 16-14 gibi yakın bir skorla kazandı. Şampiyonluk maçının son haritası ise Depo Haritası oldu. Bu oyunda yine 1907 Fenerbahçe oyun üstünlüğünü bırakmadı ve rakibini 16-5 mağlup etti ve 3-0’lık skorla şampiyon oldu. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu ödülünü ise ‘TheJessly’ aldı.

Şampiyonluk kupasını 1907 Fenerbahçe Wolfteam Takım Kaptanı Cenk ‘CombatStar’ Erşahin’e Wolfteam Yapımcı Stüdyosu Softnyx Genel Müdür Yardımcısı Sunghun Kim ve Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek takdim etti.

Kupa finali nefesleri kesti

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz şöyle dedi: