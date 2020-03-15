Haber
Bill Gates, Microsoft yönetim kurulundan istifa etti!
Microsoft’un kurucu isimlerinden Bill Gates, şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Dünyanın en zengin insanlarından Gates, gerçekleşen görev değişimi ile birlikte artık tamamen sosyal sorumluluk projelerine odaklanacak!
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Microsoft için bir dönemin sonu: Bill Gates yönetim kurulundan ayrıldı!
44 yıllık yazılım devinin kurucuları arasında yer alan Bill Gates, şirketin en popüler ve bilindik ismi konumundaydı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada 64 yaşındaki ismin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. 2000 yılında CEO’luk görevini Steve Ballmer’a devreden Gates, mevcut CEO Satya Nadella için teknoloji danışmanlığı yaparak şirkette olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra, elinde bulundurduğu yaklaşık %3’lük Microsoft hisselerinin sahibi olmayı da sürdürecek.
Berkshire Hathaway’deki görevlerinden de ayrılan Gates, kişisel Linkedin profilinde konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bill Gates açıklamasında; küresel sağlık, kalkınma, eğitim gibi hayırseverlik odaklı projelere daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını belirtti. Bill&Melinda Gates Vakfı’na Coronavirus konusunda 125 milyon dolar bağışlayan ismin vakıf çalışmaları için servetinden 5 milyar dolar harcadığı biliniyor.
Öte yandan Microsoft CEO’su Satya Nadella ise Gates’in bilgi ve birikiminden faydalanmaya devam edeceklerini ifade etti. Yazılım devinin gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler için daha açık fikirli çalışacaklarını belirten Nadella, sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini ise sözlerine ekledi.
Diğer
Avrupa Birliği’nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı!
Avrupa Birliği‘nden telefon ve tabletler için “Onarım Hakkı” planı! Avrupa Komisyonu, 2021 itibariyle geçerli olacak ve tablet, telefon ve laptopları kapsayacak “Onarım Hakkı” kurallarını duyurdu.
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Avrupa Birliği‘nin bu yeni önerisi başarıyla hayata geçerse, telefonların daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Bu sayede de doğanın dengesi daha uzun süreler boyunca korunabilecek. “Onarım Hakkı” planı, plastikleri, yemekleri, ambalajları ve daha birçok kalemi içeren ürünlerle ilgili çevre koruma konusunda oluşturulan planların bir parçası konumunda. Bununla beraber, Avrupa Birliği ürünlerin daha dayanıklı, hatta mümkünse yükseltilebilir donanımla gelmesini planlıyor. Avrupa Birliği, bu şartlara uyan üreticilere ödül vermeyi hedefliyor. Ayrıca, eski telefon, tablet ve hatta şarj aletlerinin satılması için yeni bir sistem de gündemde. Bu önerinin önemli maddelerinden biri de tüm telefonları aynı anda şarj edebilecek yeni bir şarj aleti. Bu şarj aleti sayesinde atık ürünlerin azalması ve aynı şarj aletinin uzun süre ve farklı cihazlarda kullanılması planlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 6i, özellikleriyle birlikte doğrulandı!
Realme 6i, resmi olarak 17 Mart tarihinde açıklanacak. Şirket bu akıllı telefonun Helio G80 SoC ile geleceğini açıklamıştı. Şimdi ise elimizde yeni bilgiler var. Bunların başlıcaları cihazın 48 MP ana kamera ve dörtlü kamera dizilimi ile geleceği yönünde. Ayrıca cihazda 18W değerinde hızlı şarj da bulunacak.
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Realme 6i hakkında başka neler biliyoruz?
Bugün, Realme 6i‘nin 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olacağını öğrendik. Ayrıca daha önce paylaşılan bir teaserdan, cihazın bir USB-C portu üzerinden şarj edileceği açıklanmıştı. Realme 6i, önceki versiyonu olan Realme i5 den farklı olarak ön kamera konusunda yükseltmeye gitmiş. 5i modelinde bulunan 8 MP ön kamera yerine bu sefer 16 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanılacak.
Bununla birlikte firma bu sefer, Realme 6 ve 6 Pro versiyonlarında kullanılan ekranın sol üst köşesindeki delme deliği yerine, su damlası çentikli bir tasarıma gitmiş. Hem tasarımsal anlamda hem de donanımsal anlamda cihazda bir takım değişiklikler gerçekleşmiş durumda.
Elimize ulaşan görselleri incelediğimizde Realme 6i‘nin sağ tarafta, Realme 6 ve 6 Pro gibi yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu için bir girintiye sahip olmadığı gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde 6i için canlı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Orada paylaşılan görselde parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafındaydı. Fakat resmi olarak şirket bunu teyit etmedi.
Genel
2022 Mercedes-Benz EQE kamuflajlı olarak görüntülendi!
Mercedes-Benz‘in son zamanlarda elektrikli araçlar alanında oldukça sıkı çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Şimdilerde ise EQE olarak adlandırılması beklenen elektrikli üst seviye sedanı üzerinde çalışıyor.
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Mercedes-Benz’in EQ olarak adlandırdığı elektrikli otomobil serisi, EQC ve daha sonra EQA ve EQB olarak adlandırılan SUV tipi araçların eklenmesiyle büyümüştü. Yakın zamanda EQS isimli aracını da duyuran üretici, EQE ile aileyi genişletmeye devam edecek.
Her ne kadar EQS birçok kere kamuflajlı şekilde yakalanmış olsa da, küçük kardeşi EQE gözlerden uzak bir şekilde test ediliyordu. Casus fotoğrafçılar tarafından, Kuzey Avrupa‘nın soğuk ikliminde kamuflajlı şekilde görüntülendi.
Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi sıfır emisyonlu üst düzey araçlarla rekabet edecek olan EQE’nin, onlara kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarla karşımıza çıkması bekleniyor.
Mercedes EQE’nin tasarımı hakkında beklenenler neler?
Şimdilik, büyük kardeşi EQS’ye benzetilerek kamuflajlanmış şekilde test edilen EQE, ağır kamuflaj ve plastik kaplamalarıyla bizlere detaylarını gizliyor. EQS’ten ayırt edilmesini sağlayan detayları ise üçüncü fren lambasının üzerinde üzerinde bulunduğu bagaj kapağının şekli ve biraz daha farklı şekle sahip yan aynalar oluyor.
İçeride ise en yeni bilgi-eğlence sistemi olan MBUX ve dijital gösterge panelini merkez alan tanıdık bir tasarım bekleniyor. Mercedes-Benz’den beklendiği üzere kalite ve çeşit her zaman üst düzey olmalıdır. Bu yüzden markanın, eskiden sunduğu iç döşeme seçeneklerine ek olarak birçok yeni döşeme seçeneği, yeni ambiyans aydınlatması seçenekleri sunması bekleniyor.
Peki ya yürüyen aksamdaki beklentiler?
Alman üreticinin EQE’de, EQS’de kullandığı ve markanın elektrikli araç mimarisi olan MEA‘yı kullanması bekleniyor. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bildiğimiz E-Serisi‘ne göre daha kısa olmasına rağmen, yeni mimarisi ile yolculara daha fazla alan açtığı belli oluyor. EQC‘den tanıdığımız 4Matic sisteminin bir benzerini de EQE’de görebiliriz. Bunun için üreticinin, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift elektrik motoru kullanması bekleniyor.
2021 Münih Otmobil Fuarı‘nda görücüye çıkması beklenen EQE’nin müşterilerle buluşması 2022 yılında başlayacak.