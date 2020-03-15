Bill Gates, Microsoft yönetim kurulundan istifa etti!

Microsoft’un kurucu isimlerinden Bill Gates, şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Dünyanın en zengin insanlarından Gates, gerçekleşen görev değişimi ile birlikte artık tamamen sosyal sorumluluk projelerine odaklanacak!

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Microsoft için bir dönemin sonu: Bill Gates yönetim kurulundan ayrıldı!

44 yıllık yazılım devinin kurucuları arasında yer alan Bill Gates, şirketin en popüler ve bilindik ismi konumundaydı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada 64 yaşındaki ismin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. 2000 yılında CEO’luk görevini Steve Ballmer’a devreden Gates, mevcut CEO Satya Nadella için teknoloji danışmanlığı yaparak şirkette olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra, elinde bulundurduğu yaklaşık %3’lük Microsoft hisselerinin sahibi olmayı da sürdürecek.

Berkshire Hathaway’deki görevlerinden de ayrılan Gates, kişisel Linkedin profilinde konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bill Gates açıklamasında; küresel sağlık, kalkınma, eğitim gibi hayırseverlik odaklı projelere daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını belirtti. Bill&Melinda Gates Vakfı’na Coronavirus konusunda 125 milyon dolar bağışlayan ismin vakıf çalışmaları için servetinden 5 milyar dolar harcadığı biliniyor.

Öte yandan Microsoft CEO’su Satya Nadella ise Gates’in bilgi ve birikiminden faydalanmaya devam edeceklerini ifade etti. Yazılım devinin gerçekleştirmeyi hedeflediği projeler için daha açık fikirli çalışacaklarını belirten Nadella, sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini ise sözlerine ekledi.