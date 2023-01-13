Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Samsung‘un katlanabilir telefonlarının hayranı. Kısa bir süre önce yönetici, doğrudan Güney Koreli büyük teknolojinin şu anki başkanı Lee Jae-Yong’un elinden hediye olarak bir Galaxy Z Fold 4 aldığını açıkladı.

Bu bilgi Gates’in kendisi tarafından Reddit kullanıcılarıyla yaptığı bir görüşmede ortaya çıktı. Kendisine göre yeni cihaz, şirketin Güney Kore’deki genel merkezine yaptığı bir ziyaret sırasında “Galaxy Z Fold 3’ü yükseltmek için yardım istediğinde” teslim edildi.

Gates, günlük faaliyetlerinin büyük ölçüde Microsoft 365 yazılımını ve Outlook e-postasını kullanmayı içerdiğini belirtti. Ardından, yönetici “çalışma düzeninin” sadece Samsung’un akıllı telefonu ve bir Windows dizüstü bilgisayar olduğunu açıkladı.

Daha fazlası için teknoloji patronu, Galaxy Z Fold 4’ün geniş iç panelinin birden fazla uygulamayı kullanmayı kolaylaştırdığını açıklıyor. Bu sayede katlanabilir telefon, çalışmak için bir tablete sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

İçindekiler Microsoft ve Samsung ortaklığı

Microsoft ve Samsung ortaklığı

Bill Gates’in Samsung marka ve Android sistemli katlanabilir bir akıllı telefon kullandığını öğrenmek bazı insanlar için şok edici olabilir. Microsoft’un kendisinin de Surface Duo adında çift ekranlı bir telefon modeline sahip olduğu düşünüldüğünde bu durum daha da artıyor.

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Ancak şirket, CEO Satya Nadella’nın 2014’te dümene geçmesinden bu yana odak noktasını değiştirdi. Donanımı bir kenara bırakan şirket, diğer popüler işletim sistemleriyle çalışacak yazılım hizmetleri için kapsamlı çalışmalar yapıyor.

Dahası, Microsoft ve Samsung’un perde arkasında oldukça dostane bir ilişkisi var. Örneğin, Güney Koreli markanın cihazları genellikle Amerikan şirketinin önceden yüklenmiş birkaç uygulamasını beraberinde getiriyor.

Ortaklık diğer ürünleri de kapsıyor. Birçok Samsung müşterisi, Xbox Game Pass abonelikleri de dahil olmak üzere Microsoft hizmetlerine ücretsiz erişim kazanıyor.