Elon Musk, Twitter‘ın, daha önce internet kullanıcıları tarafından kullanılamayan kullanıcı adlarını tekrar kullanılabilir hale getirmek amacıyla, platformda aktif olmadığı düşünülen 1,5 milyar hesabı yakında sileceğini duyurdu. New York Times, geçtiğimiz Aralık ayında Twitter’daki kişilerin kullanıcı adlarını açık artırmayla satmayı tartıştıklarını bildirdi. Görüşmelere yakın, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, bunun kesin olmadığı ve görüşmelerin ne aşamada olduğunun net olmadığı belirtiliyor.

İçindekiler Hayallerinizdeki kullanıcı adını almak için ödeme yapmanız gerekebilir

Hayallerinizdeki kullanıcı adını almak için ödeme yapmanız gerekebilir

Şimdiye kadar, istediğiniz Twitter tanıtıcısını elde etmenin en kolay yolu, onu takip etmek ve kullanılabilir olduğunda değiştirme imkanı doğuyordu. Fakat bu hiçte kolay değildi. Çünkü isim boşa çıktığında, büyük ihtimalle bir bot da aynı kullanıcı adını izliyor ve otomatik olarak kullanıcı adını sahipleniyor.

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Bu nedenle kullanıcı adlarının satılması, bunların botlar tarafından toplu olarak ele geçirilmesini önleyebilir ve bazılarının gerçekten istiyorlarsa istedikleri adı almalarına olanak tanıyabilir. Ancak bir açık artırma, hayallerindeki ismi almak için yatırım yapmaya gücü yeten kullanıcılar ile Twitter’a para harcamaya gücü yetmeyecek olan daha az sayıdaki kullanıcılar arasında büyük bir eşitsizlik yaratabilir.

Ancak Twitter’ın politikasının kullanıcı adlarının alınıp satılmasına izin vermediği hatırlandığında bu fikir oldukça gariptir. Ancak, bu kurala rağmen, insanlar yıllardır karaborsada imrenilen Twitter kullanıcı adlarını satın alabiliyorlar.

Elon Musk, şirketi en çok rağbet gören kullanıcı adlarından bazılarını en yüksek teklifi verenlere vermeye karar verirse, bu uygulamayı kendisi yeniden canlandırabilir. Şu anda 235 milyon kullanıcının kişisel verilerinin büyük bir sızıntısıyla karşı karşıya olan Twitter’ın nasıl bir yaklaşım izleyeceğini öğrenmemiz muhtemelen biraz zaman alacak.