Bill Gates, ChatGPT’nin lansmanının ardından yapay zekâ (AI) ile ilgili konuştu. Microsoft’un kurucu ortağı sohbet botuna övgüler yağdırdı ve bu aracın internetin kendisi ya da kişisel bilgisayarların evrimi kadar önemli sayılabileceğini söyledi. Gates, 1980’lerde kişisel bilgisayar dalgasını yönlendirmeye yardımcı olduğunda, PC büyük şirketlerle sınırlı bir araçtı ve son derece sofistike cihazlar olarak kabul ediliyordu.

Microsoft’un yatırımları ve Gates’in ilk izlenimi

Microsoft milyonlarca web sitesinden veri toplayarak net, doğru ve basit bir şekilde yanıtlar sunan aracın potansiyelini fark ederek, ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’ye 2019 yılında 1 milyar Dolar yatırım yapmak üzere hemen harekete geçti. Ortaklık, Redmond şirketine teknolojiyi lisanslama konusunda münhasırlık kazandırdı ve şirket şimdiden yeni bir yatırım turu yaptı.

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Bing ve Chat GPT

Times’ın Ocak ayında bildirdiğine göre ise şirket, sorunun çözülmesine yardımcı olmaları için Google’ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin’i de sürece dahil etti. O sırada The Information, Microsoft’un kendi arama motoru Bing‘i çalıştırmak için Chat GPT’yi kullanmayı planladığını bildirdi.

Gates, her zaman OpenAI’nin bu kadar büyük bir destekçisi değildi. The Information‘a göre Microsoft, OpenAI ile ilk kez ortak olmayı düşündüğünde, şirketin teknolojisi hakkında bazı şüphelere sahipti. Konuya aşina olan kaynaklar, milyarder yatırımcının OpenAI’nin teknolojisini ortaklıktan önce analiz etmekle ‘çok meşgul’ olduğunu ve yapay zekanın insan konuşmasını anlama ve bağlamsallaştırma yeteneğinden şüphe duyduğunu bildiriyor. Tüm bu karmaşada ise son gülen OpenAI olacak gibi görünüyor.