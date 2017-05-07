Bilimadamları Canlı Farenin Genini Değiştirerek HIV’i Yok Etti

Bilimadamları canlı bir farenin genomunda yer alan HIV DNA’sını CRISPR sistemini kullanarak ortadan kaldırmayı sonunda başardı.

Araştırmacılar yaşayan frenin proviral DNA’sını silerek HIV’in çoğalmasının önüne geçti. Bu yöntem hala daha insanlar üzerinde kullanılmaktan çok uzakta ancak yaşayan canlılarda başarılı bir şekilde yapılabiliyor olması büyük bir potansiyel içeriyor.

Bu yöntem belki de kanser gibi hastalıkların önüne geçmemize yardımcı olabilecek. Araştırma başında yer alan nörovirolojist Kamel Khalili yıllardır gen düzenleme üzerinde çalışıyor. Khalili geçen sene benzer bir uygulama yapmıştı ancak bu seferki biraz farklı.

Ekip son araştırmalarında üç farklı fare kullandı. 2016 yılında yapılan denemelerde kullanılan hücrelerinde virüsü saklayan ve enfeksiyon sahibi fareler, aktif şekilde HIV üreten fareler ve son olarak içine HIV gizlenmiş T hücrelerininde yer aldığı insan sinir hücreleri bulunan fareler.

Sinir hücreleri içerisine saklanmış olan virüs ölüme sebep oluyor ve bu yüzden tespit etmesi ya da tedavi etmesi çok zor. Anti-retroviral terapiler hastaların normal bir şekilde yaşamasını sağlasa da mükemmel değil. Hücrelerin üremesinin önüne geçemiyor. Çin’in Sichuan Üniversitesi’nde görev yapan onkologlar CRISPR yöntemini insanlar üzerinde denemeye başladı.