Nature Communications adlı bilimsel dergide geçtiğimiz 2 Ekim’de yayımlanan yeni bir çalışma, bilim insanlarının bir milyon yıl öncesine ait DNA parçaları bulduklarını iddia ediyor. Organik materyal örnekleri, Antarktika’nın kuzeyindeki Scotia Denizi’nde bir bölgenin dibinden çıkarıldı.

Buluntular tortulaşmış antik örnekler olduğu için teknik olarak silkDNA olarak adlandırılıyor – bu materyal deniz tabanında şimdiye kadar bulunan en eski materyal olarak kabul ediliyor. SilkDNA, subarktik permafrost veya karasal mağaralar gibi çeşitli ortamlarda bulunabilir ve genellikle 400.000 ila 650.000 yıllıktır.

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Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nden bilim insanları DNA’yı 2019 yılında buldu ve o tarihten bu yana materyal, yaş belirteçlerinin doğruluğunu sağlamak için bir kontaminasyon kontrol sürecinden geçti. Ekip ayrıca 540.000 yıl öncesine ait tek hücreli diyatom benzeri organizmalar da keşfetti.

Araştırmacılar, analiz edilen veriler sayesinde diyatomelerin bolluğunu daha sıcak dönemlerle ilişkilendirebildi.

“Antarktika, Dünya’da iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerden biridir ve bu kutup deniz ekosisteminin çevresel değişime karşı geçmişte ve günümüzde verdiği tepkileri incelemek aciliyet arz etmektedir.”

İçindekiler Milyonda bir DNA

Milyonda bir DNA

Kutup deniz ortamları soğuk sıcaklıkları, düşük oksijen ve UV radyasyonu eksikliği ile bilinir ve bu faktörler numunelerin bozulmadan kalması için son derece önemlidir. Bulgular, bilim insanlarının iklim değişikliğinin Antarktika’nın geleceğini nasıl etkileyeceğini anlamalarına bile yardımcı oldu.

Gezegenimizdeki eski değişimler hakkında daha fazla bilgi edinerek, gezegenin ekosisteminin nasıl tepki verdiğine dair cevaplar bulmak mümkündür ve bu şekilde bilim insanları Güney Kutbu’nun geleceğini tahmin etmeye çalışabilirler.

Bonn Üniversitesi’nden jeolog Michael Weber, “Bu, deniz seviyesinin dünya çapında ve hızla yükselmesi ve doğal ısınma nedeniyle Antarktika’daki büyük buz kaybıyla ilişkili ilginç ve önemli bir değişiklik” dedi.

Kaynak: Science Alert, IE, Nature Communications