“Bilgisayarım PUBG Lite açar mı?” 3 farklı bilgisayar ile PUBG Lite testi!

PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde beta sürümüyle kullanıma açıldı. Oyun ilk olarak Tayland sunucularıyla açılmıştı ancak ardından 10 ülke daha eklendi. Türkiye’ye de önümüzdeki günlerde oyunun resmi olarak çıkması bekleniyor. Oyunla ilgili en çok sorulan soruların başında “Bilgisayarım PUBG Lite kaldırır mı?” Biz de bu videomuzda, Acer sponsorluğunda üç farklı dizüstü bilgisayar ile PUBG Lite test ettik.

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3 farklı bilgisayar ile PUBG Lite testi

Videomuzda Acer Aspire 3 A315, Acer Swift 3 ve Acer Nitro 5 modellerini kullandık.

Geçtiğimiz günlerde incelediğimiz Acer Aspire 3 A315 modelinde 4 GB RAM kapasitesi, AMD Ryzen 3 2200 işlemci ve Radeon 535 grafik kartı yer alıyor.

Acer Swift 3 modelinde ise 8. nesil Intel Core i3-8130U işlemci, 4 GB RAM ve HD Graphics 600 grafik birimi yer alıyor. Yani modelde harici bir ekran kartı yok. Öte yandan zaten bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Acer Nitro 5 modelinde ise Intel Core i5-8300H işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartı yer alıyor. Videomuzda, bu üç farklı konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarlar ile hangi grafik ayarında nasıl bir performans aldığımızı rahatlıkla görebilirsiniz. Siz de bu verilerden yola çıkarak kendi bilgisayarınızın PUBG Lite‘da nasıl bir performans göstereceğini anlayabilirsiniz.