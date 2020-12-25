Bilgisayar üreticilerinin üretim sıkıntıları 2022 yılında bitecek

Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.

Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.

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Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.

İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!

Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.

Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.

Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.

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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.

Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?