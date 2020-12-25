Genel
Bilgisayar üreticilerinin üretim sıkıntıları 2022 yılında bitecek
Pandemi ile ihtiyaçlarımız da yeniden şekillendi. Artan laptop ve bilgisayar taleplerine üretimin yetişmesi, 2022 yılına kadar sürebilir.
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Covid–19 salgını, dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Artık pek çok şey evden, uzaktan çalışma ile yapılıyor. Bunun sonucu olarak da insanların en çok ihtiyaç duyduğu elektronik eşyalarda da değişimler yaşandı. Uzaktan eğitim ve çalışma hayatı, insanların bilgisayarlara olan ihtiyacını arttırdı. Bu durum sektörde beklenmedik bir etki yarattı çünkü uzun yıllardır elektronik üretimi bilgisayardan başka bir alana kaymıştı. Bilgisayar üreticileri, talebe yetişmekte zorlanıyor.
Sektör akıllı telefonlara kaymıştı
Zaman içinde gelişen teknoloji, akıllı telefonların yaygınlaşmasına neden oldu. Artık cebimizdeki telefon bir zamanlar bilgisayara ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her işi yapabiliyor. Kullanıcılar görüntülü görüşmek, mesajlaşmak, sosyal medya ve hatta dizi ve film izlemek için akıllı telefonları, gün geçtikçe daha fazla kullanmaya başlıyor. Bununla beraber zaman içinde bilgisayar alımları ve dolaylı olarak üretimi giderek düşerken, akıllı telefon üretimi sürekli arttı. Hatta bu süreçte bir zamanlar bilgisayar üreten Sony, Samsung gibi pek çok marka sektörden çekilerek, akıllı telefon pazarına yöneldi. Ancak pandemi sonucu, üretkenliğin eve kaymasıyla kullanıcıların eğitim ve evden çalışmak için bilgisayarlara olan ihtiyaç arttı. Beklenmedik ani artış ve pandemi sürecinin üretimi yavaşlatması sebebiyle üreticiler bu taleplere yetişmekte zorlanıyor.
Üretim sorunları 2022 yılına kadar sürecek
Acer yöneticisi Gregg Prendergast’a göre; üretim hatları yıl içerisinde oldukça zorlandı. Bilgisayar alımı dünya çapında 2008 yılından bu yana sürekli düşmekteydi, ancak pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle bir sene içerisinde %15 gibi ciddi bir artış yaşandı. Üreticiler her ne kadar kapasitelerini arttırmak için çabalasa da bunun yaşanması gelen açıklamalara göre 2022 yılını bulacak gibi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 için ekran tasarımları ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iki farklı ekran tasarımı ortaya atıldı. Yeni Galaxy Z Fold 3’ün belirlenen iki farklı ekran tasarımından birine sahip olması bekleniyor.
Samsung, katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2 ile 2020 yılı içerisinde büyük ilgi toplamıştı. Bu ilgiye karşılıksız kalmayan Samsung, yeni bir model ile 2021 yılında çıkış yapmayı planlıyor. Galaxy Z Fold 3 modeli ile katlanabilir telefon ailesine yeni bir üye eklemeyi planlayan şirket, bu telefon için iki farklı ekran tasarımı planlamış gibi gözüküyor. Ancak hangisini kullanacak şimdilik bilinmiyor.
Samsung’un patent bilgileri temel alınarak yapılan çalışmada Samsung’un muhtemelen Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanacağı iki yeni tasarım ortaya çıktı. Çalışmayı yapan xleaks ve Pigtou, Samsung‘un bu model için iki farklı ekran tasarımı üzerinde çalıştığını belirledi. Bu ekranların birisi önceki modellerde olduğu gibi iki parçalı, diğeri ise üç parçalı olacak.
İki yeni katlanabilir ekran tasarımı!
Resimlere göz attığımızda Samsung, üç parçalı modeli ile hem daha kullanışlı hem de daha gösterişli bir tasarıma imza atacak gibi gözüküyor. Tasarıma baktığımızda ortada sabit bir ekran bulunurken, sağ ve soldaki ekranlar diğer ekranın üzerine kapanarak birleşiyor. Sağ taraftaki panelde ön kameralı harici bir ekran yer alırken, sol taraftaki panelde dörtlü arka kamera grubu yer alıyor. Cihazın hoparlör ve mikrofon bölümleri bu yan ekran panellerinde yer alıyor. Şarj girişi ise ana ekran panelinde bulunuyor.
Diğer iki parçalı modele baktığımızda ise burada daha bilindik bir tasarım görüyoruz. Çünkü bu tasarım hemen hemen Samsung‘un ilk katlanabilir telefon modelinin aynısı. Tabi Galaxy Z Fold 3 modelinde de kullanılabilir bir tasarım gibi duruyor. Bu tasarımda yine bir sabit ekran bulunurken, diğer ekran ana ekranın üzerine doğru kapanabiliyor.
Hatta çok dikkat çeken bir özellik yine bu tasarımda yer alıyor. Resme dikkatli baktığınızda ana ekran adeta bir akordiyon gibi bükülüyor. Bu da cihazın gerçek anlamda katlanabilir olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kırılmaya karşı daha dayanıklı bir tasarım olacağı da belli.
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Bu tasarımda ön kamera ana ekran üzerinde bulunuyor. Ancak dörtlü arka kamera grubu yan taraftaki katlanabilen panel üzerinde yer alıyor. Diğer modele göre bir diğer farkı ise bu tasarımda hoparlör ve şarj girişi ana ekran paneli üzerinde bulunuyor. Mikrofon ise katlanabilen ekran paneli üzerinde yerini alıyor.
Samsung’un önümüzdeki dönemde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri ile katlanabilir telefon piyasasına tekrardan giriş yapacak. Bu iki ekran tasarımının bu cihazlarda kullanılacağı aşikar. Ancak hangi cihaz hangi tasarımı kullanacak belli değil. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold 3 modelinde hangi ekran tasarımını kullanacak?
Akıllı Telefonlar
Corning katlanabilir telefon camı geliştirme için son aşamaya geldi!
Corning, katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılmak üzere ekran camı için son geliştirme aşamasına ulaştı. ABD merkezli şirket bu haftanın başlarında yaptığı açıklamayla, şirketi Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının gelecekteki tedarikçisi haline getirdi.
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Corning işe el attı, katlanabilir telefonların önündeki cam engeli son bulacak
TheElec raporuna göre, Corning‘in katlanabilir telefonlar için kendi ekran üzeri camını piyasaya sürmesi, Alman merkezli Schott ile bu camları Samsung‘a tedarik etmek için rekabeti artıracak. Bir Corning sözcüsüne göre, şirket şu anda katlanabilir cam kapak çözümlerinin geliştirilmesinin son aşamasında. Seri üretim ve ticarileştirme ise 2021’de başlayacak.
Şirket, Eylül 2020‘de numuneleri test ettiğini ve ekran camını önümüzdeki 12 ay içinde resmi olarak piyasaya sürmeyi planladıklarını söylemişti. Şu anda Schott, katlanabilir akıllı telefonları için Samsung Electronics tarafından yapılan ultra ince camda kullanılan alt tabaka camın tek tedarikçisi konumunda. Katlanabilir OLED panelin kendisi için ise Samsung Display‘in yan kuruluşu Dowoo Insys, Corning‘in camını kullanıyor.
Corning‘in katlanabilir ekran camının piyasaya sürülmesi, Samsung Electronics ile Samsung Display arasında katlanabilir camının kullanılması konusunda artan rekabete yol açacak. Şu anda Samsung Display, cam alt tabakaları için Schott ile üç yıllık özel bir satın alma anlaşması imzaladı. Ancak Samsung Electronics, münhasır sözleşmenin katlanabilir teşhir panellerinin birim fiyatlarını düşürme şansını sınırlayacağına inanıyor. Ayrıca Corning tarafından üretilen cam alt tabakaları tedarik ederek kendi tedarik zincirini kurmayı planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 NBTC üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy M12 modeli için artık geri sayıma geçildi. Firmanın orta giriş seviye akıllı telefonu NBTC üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy M12 yakında bizleri karşılamaya hazırlanıyor!
Samsung akıllı telefon dünyasına yeni alternatifler getirerek daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy M serisi için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, serinin yeni üyesini hayranları ile buluşturmak üzere. Geçtiğimiz günlerde FCC üzerinde listelenen Galaxy M12 şimdi de NBTC‘ye uğradı. Teknik özellik detaylarının paylaşılmadığı listeleme sayesinde cihazın çıkış tarihinin yaklaştığı önünde yorumlar da arttı.
Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden ortaya çıkan Samsung Galaxy M12 modeli, orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmayı planlıyor. Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon kullanıcılarını 3 GB RAM kapasitesi ile karşılayacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryaların bu modelde de yer alacağı öğrenilirken, akıllı telefon 6000 mAh‘lik pil kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan USB-C girişine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişini de kullanıcılara sunacak. Damla çentikli tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, henüz özellikleri bilinmeyen bir adet ön kamera ve dörtlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak. Bakalım firma Çinli rakiplerinin etkili olduğu segmentte beklentileri karşılamayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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