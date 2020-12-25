Twitter, Instagram Hikayeler’de tweet paylaşma özelliğini tanıttı

Twitter, platform içerisindeki tweetlerin Instagram Hikayeler özelliğiyle entegre olacağını açıkladı. Söz konusu entegrasyon kapsamında Twitter kullanıcıları, platformdaki bir tweeti direkt olarak Instagram hikayelerinde paylaşabilecekler.

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Geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, Twitter’ın kullanıcılara Snapchat’te tweet paylaşma imkanı vermek için çalışmalara başladığını sizlere aktarmıştık. İlk etapta iPhone’lara açılan söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter’da gördükleri herhangi bir tweeti direkt olarak (ekran görüntüsü almadan) Snapchat’te paylaşabileceklerdi. Tweetlerini diğer sosyal ağlarda paylaşmayı sevenlerin işini son derece kolaylaştıran söz konusu özelliğin şimdi de Instagram kullanıcılarına geleceği ortaya çıktı.

Twitter kullanıcıları, Instagram’da doğrudan tweet paylaşabilecek

Twitter, resmi sayfasında yaptığı açıklamada şu andan itibaren iPhone kullanıcılarının istedikleri bir tweeti doğrudan Instagram uygulamasında hikaye olarak paylaşabileceklerini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmayı test ediyoruz. Kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarında Tweet paylaştıklarını iyi bilmekle birlikte onların Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmasını daha da kolaylaştırmak için yeni yollar arıyoruz.” ifadeleriyle duyurulan yeni özellik, bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma açılmaya başlandı.

İlk etapta iPhone kullanıcılarına gelen özellik, çok yakında Android’deki Twitter uygulamasını kullananların da hizmetine açılacak. Özellik tamamen kullanılabilir olduğundaysa kullanıcılar, istedikleri bir tweeti Instagram hikayelerinde doğrudan paylaşabilecekler. Açıklamaya göre tweetler, Instagram hikayelerine sanki bir çıkartmaymış gibi entegre olacak. Bununla birlikte de kullanıcılar, tweetleri Instagram’da paylaşırken istedikleri gibi boyutlandırabilecekler.

Instagram Hikayeler’de tweet nasıl paylaşılır?

Herkese açık bir Tweette paylaş simgesine dokunun. Instagram simgesinin altındaki Instagram Hikayeleri’ne dokunun. Cihazınızda Instagram uygulamasına giriş yaptıysanız Twitter uygulamanız kapatılır ve Instagram uygulamanızda yeni bir hikaye taslağı açılır. Paylaşmak istediğiniz Tweet, Instagram Hikayelerinde paylaşabileceğiniz, hareketli ve yeniden boyutlandırılabilir bir çıkartma olarak görünür. Tweeti tek bir kişi, grup veya tüm takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.

Dipnot: Korumalı bir Tweet paylaşılamaz.