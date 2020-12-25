Mobil
Twitter, Instagram Hikayeler’de tweet paylaşma özelliğini tanıttı
Twitter, platform içerisindeki tweetlerin Instagram Hikayeler özelliğiyle entegre olacağını açıkladı. Söz konusu entegrasyon kapsamında Twitter kullanıcıları, platformdaki bir tweeti direkt olarak Instagram hikayelerinde paylaşabilecekler.
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Geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, Twitter’ın kullanıcılara Snapchat’te tweet paylaşma imkanı vermek için çalışmalara başladığını sizlere aktarmıştık. İlk etapta iPhone’lara açılan söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter’da gördükleri herhangi bir tweeti direkt olarak (ekran görüntüsü almadan) Snapchat’te paylaşabileceklerdi. Tweetlerini diğer sosyal ağlarda paylaşmayı sevenlerin işini son derece kolaylaştıran söz konusu özelliğin şimdi de Instagram kullanıcılarına geleceği ortaya çıktı.
Twitter kullanıcıları, Instagram’da doğrudan tweet paylaşabilecek
Twitter, resmi sayfasında yaptığı açıklamada şu andan itibaren iPhone kullanıcılarının istedikleri bir tweeti doğrudan Instagram uygulamasında hikaye olarak paylaşabileceklerini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmayı test ediyoruz. Kullanıcıların diğer sosyal medya uygulamalarında Tweet paylaştıklarını iyi bilmekle birlikte onların Instagram Hikayelerinde Tweet paylaşmasını daha da kolaylaştırmak için yeni yollar arıyoruz.” ifadeleriyle duyurulan yeni özellik, bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma açılmaya başlandı.
İlk etapta iPhone kullanıcılarına gelen özellik, çok yakında Android’deki Twitter uygulamasını kullananların da hizmetine açılacak. Özellik tamamen kullanılabilir olduğundaysa kullanıcılar, istedikleri bir tweeti Instagram hikayelerinde doğrudan paylaşabilecekler. Açıklamaya göre tweetler, Instagram hikayelerine sanki bir çıkartmaymış gibi entegre olacak. Bununla birlikte de kullanıcılar, tweetleri Instagram’da paylaşırken istedikleri gibi boyutlandırabilecekler.
Instagram Hikayeler’de tweet nasıl paylaşılır?
- Herkese açık bir Tweette paylaş simgesine dokunun.
- Instagram simgesinin altındaki Instagram Hikayeleri’ne dokunun.
- Cihazınızda Instagram uygulamasına giriş yaptıysanız Twitter uygulamanız kapatılır ve Instagram uygulamanızda yeni bir hikaye taslağı açılır.
- Paylaşmak istediğiniz Tweet, Instagram Hikayelerinde paylaşabileceğiniz, hareketli ve yeniden boyutlandırılabilir bir çıkartma olarak görünür.
- Tweeti tek bir kişi, grup veya tüm takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.
Dipnot: Korumalı bir Tweet paylaşılamaz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 serisinin düşük ışık performansı ortaya çıktı [Video]
Xiaomi, üç gün sonra (28 Aralık 2020) tanıtacağı Mi 11 serisinin düşük ışık performansını ortaya koyan bir video paylaştı. Şirket tarafından Weibo’da yapılan paylaşımda Xiaomi Mi 11’in özel bir gece modu ile geleceği belirtiliyor, bununla birlikte de telefonun düşük ışıktaki video performansının nasıl olacağı da açıkça belli oluyor.
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Xiaomi, 28 Aralık 2020’de Çin’de bir tanıtım etkinliği yapacak. Etkinlikte Xiaomi severlerin uzun zamandır beklediği Mi 11’i tanıtacak olan şirket, etkinlik öncesi telefonla alakalı önemli bilgileri açığa çıkarıyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerimizde, şirketin Mi 11’in RAM ve Wi-Fi sürümü gibi kilit özelliklerini paylaştığını sizlere aktarmıştık.
Xiaomi Mi 11, düşük ışıkta nasıl video çekiyor?
Bugün ise şirket, Weibo’dan yaptığı paylaşımda telefonun gece vaktinde nasıl bir video performansı sunacağını ortaya koydu. Xiaomi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşıma göre, Mi 11 serisinin kamera yetenekleri arasında özel bir gece modu bulunuyor. Xiaomi Mi 11’le birlikte düşük ışıklı bir ortamda çekildiği belirtilen mutlu noeller temalı videoda, telefonun gece modu özelliğinin nasıl bir deneyim sunacağı görülüyor.
Xiaomi, yaptığı açıklamada Mi 11 serisinin kamera yeteneklerini geliştirmek için özel bir kamera teknolojisi kullandığını söyledi. Teknolojinin bütün detayları 28 Aralık’taki resmi tanıtım etkinliğinde belli olacak; şimdilik bilinen tek detay ise, Xiaomi’nin bu kamera teknolojisinde yapay zekadan iliğini kemiğini sömürürcesine faydalandığı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Mi 11’in gece modu, insan gözünün görebildiği en ince ayrıntıları dahi yakalayabilmek için yapay zeka teknolojisiyle harmanlanan özel bir kamera sisteminden gücünü alıyor.
Dipnot: Video YouTube’a yüklendiğinden ötürü kalite kaybı yaşanmış olabilir. Bu nedenle videonun orijinal halini izlemek için buradaki bağlantıya tıklayarak Xiaomi’nin Weibo sayfasına gidin.
Xiaomi Mi 11’le ilgili bilinen diğer detaylar
Xiaomi Mi 11, Qualcomm’un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 888 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Ayrıca kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle hayata gözlerini açacak olan telefonun, 12 GB da RAM’i bulunuyor. Bununla birlikte, spesifik olarak belli olmasa da en az 6 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı belirtilen Xiaomi Mi 11 modelinin bu ekranına da 120 Hz yenileme hızı eşlik edecek.
Bununla birlikte de Xiaomi Mi 11, tüketicileri Wi-Fi 6 ve LPDDR5 özellikleri ile tanıştıran bir telefon olacak. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi üzerinde önemli iyileştirmeler ve inovasyonlar yaptığını açıklayan Xiaomi’nin ifade ettiğine göre, Mi 11 serisindeki Wi-Fi 6’nın bant genişliği önceki nesle göre iki kat artarak 160 MHz’ye kadar ulaşıyor.
Güncelleme
Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi
Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.
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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.
Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi
Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.
Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:
- Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.
- Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.
- “Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.
Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.
Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin DxOMark puanı belli oldu
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Mi 10T Pro, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
Mi 10T Pro modeli; 6,67 inç FHD+ 144 Hz IPS LCD ekran, Snapdragon 865 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil, 8 GB RAM + 128/256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 20 megapiksel olan telefonun arkasında ise 108 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel makro kameraları yer alıyor.
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DxOMark’ın detaylı incelemesinde Xiaomi Mi 10T Pro modeli; fotoğraf alanında 121, zoomda 61 ve video kısmında ise 110 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 118 puan olarak belirlendi. Cihazın hem iç hem dış çekimlerde doğru pozlama ve dinamik aralık ile başarılı bir performans gösterdiği belirtiliyor.
Mi 10T Pro peki neden düşük puan aldı?
Mi 10T Pro modeli için özellikle ana kameranın başarılı olduğu ve renkleri koruduğu vurgulanırken, düşük ışıklı senaryolarda kalite biraz düşüyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamerayı kullanarak gece çekimleri yapıldığında fotoğraflardaki ayrıntıların oldukça azaldığı ve gürültü seviyesinin arttığı gözlemlendi.
Xiaomi Mi 10T Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde LCD, FHD+ çözünürlük, 144 Hz’ye kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 GB (LPDDR5)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera: 20 MP (f/2.2)
- Arka Kamera: 108 MP (f/1.69) + 13 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6, USB Type-C, NFC
- Boyutlar: 65.1 mm x 76.4 mm x 9.33 mm
- Ağırlık: 218 gram
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