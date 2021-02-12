Biden TikTok ve WeChat yasağını duraklattı

2021 yılının gelişi ile birlikte Steam ve Epic Games ilk indirim dönemlerini aynı anda başlattı. İşte sizler için önerdiğimiz PC oyunları.

Bir önceki indirim döneminde önerdiğimiz ve yine indirime giren PC oyunları listemize buradan ulaşabilirsiniz.

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İşte Epic Games Store ve Steam’den alabileceğiniz PC oyunları!

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Superliminal

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Superliminal, beyin yakan bulmacaları ile listemizde yerini alıyor. Algı, gerçekliktir sloganıyla adından söz ettiren oyun, tam da zoru seven okurlarımıza göre. Steam‘de 22.40 TL‘den satılan oyunu, Epic Games Store üzerinden 23.10 TL‘ye de satın alabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance

2018 yılında piyasaya çıkan Kingdom Come: Deliverance, listemizde iyi indirim alan oyunlar arasında yerini alıyor. Orta Çağ Avrupası‘nda geçen oyun, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor. Hikayeli oyun arayanların beğenisini toplayan yapım, Steam‘de oldukça iyi bir indirimle bizleri karşılıyor. Oyunu Steam üzerinden sadece 20.00 TL‘ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun Epic Games Store‘da 50 TL‘den satılmakta.

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri The Witcher 3. Hali hazırda birçok kullanıcının kütüphanesinde olan oyun aslında yeni bir öneri değil. Ancak oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyesine ulaşması nedeniyle listemizde yer aldığını belirtmek yanlış olmaz. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition’ı Steam ve Epic Games Store platformlarında 15 TL‘ye satın alabilirsiniz.

Assassin’s Creed® Origins

Assassin’s Creed severler ekran başına! Serinin 2017 çıkışlı üyesi Origins Steam üzerinde aldığı indirim ile dikkat çekiyor. Her ne kadar Ubisoft Epic Games Store‘da indirime gitmeyi tercih etmese de, oyuna Steam‘de gayet uygun bir ödeme yapabilirsiniz. Serinin çevresinin değişmeye başladığı ilk oyun olan yapım, Steam‘de 53.80 TL‘ye satılmakta.

Dishonored 1 ve Dishonored 2

Dishonored serisi listemizde yerini almayı başarıyor. Kendine has yapısıyla oyun dünyasını hem şaşırtan hem de beğenileri toplayan seriyi, ayrı ayrı satın alarak tamamlayabilirsiniz. Listenin geri kalan oyunları gibi ne yazık ki Epic Games Store üzerinde yer almayan serinin ilk oyunu, Steam üzerinde 8.69 TL‘ye satılmakta. İkinci oyunu ise yine Steam‘den 34.49 TL‘ye satın alabilirsiniz.

XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2

Tıpkı Dishonored serisinde olduğu gibi, XCOM serisi de aldığı indirimler ile dikkatleri üzerine çekiyor. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack sürümü ile bütün özel paketlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyununu da alarak hikayesel olarak geride kalmamayı başarabilirsiniz. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack Steam‘de 15 TL‘ye satılmakta. XCOM 2 ise yine Steam‘de 17.52 TL‘ye satılıyor. Taktiksel strateji türünde saatlerinizi gerçekten gömebilme ihtimali olan bu oyunları kaçırmayın deriz. Ne yazık ki sevilen oyun serisi Epic Games Store‘da bulunmuyor.

Noita

Listemizin en sıra dışı oyunlarından biri kuşkusuz Noita. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan oyun, gerçek anlamda kusursuza yakın fizik motoru ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her pikselin bir mekaniği bulunuyor. Özellikle farklı deneyim yaşamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun. Noita Steam üzerinde 24 TL‘den satılmakta. Ne yazık ki Epic Games Store‘da bulunmuyor.

F1 2020

Listemizde kapanışı son dönemde popülaritesi artan bir spor oyunu ile yapıyoruz. Başarısı ile firmanın büyük paralara satılmasını sağlayan F1 serisi, son oyunu ile listemizin son sırasında kapanışı yapıyor. Popülaritesi artan yarış oyunu her ne kadar Epic Games Store‘da bulunmasa da, Steam‘de aldığı indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu Steam‘de 36.80 TL’ye satın alabilirsiniz. Yarış sever oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.