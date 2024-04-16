Ülkemizde çok sık tüketilen Beypazarı maden suyu bor içeriği ile gündemde. Buna göre, Beypazarı maden sularında fazla miktarda bor bulunduğu tespit edildi. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi’nin yaptığı analizler sonucunda, ürünün sağlık açısından riskli olduğu belirtildi. Beypazarı bor konusunda ilk açıklamalar geldi.

Beypazarı Maden Suyu Bor İçeriği ile Gündemde: Sağlık Uyarısı Geldi

Beypazarı cephesinden yapılan açıklamalara göre, şirket de bu durumu kabul ediyor. Ancak şirket maden suyu bor içeriğinin insan sağlığına sorun yaratacak bir düzeyde olmadığını belirtiyorlar. Açıklamada dikkat çeken nokta, İsviçre’nin limit değerlerinin dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha farklı olması.

Şirket yetkilileri, İsviçre’de yapılan analizlerde maden sularındaki bor minerali miktarının normal değerinin üzerinde olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, bu durumun sağlık açısından tehlikeli olduğu iddialarını kabul etmediklerini belirtti. Özellikle bor minerali takviye gıdalarının sağlık için önerildiğini vurgulayan yetkililer, İsviçre’nin belirlediği oranın uluslararası standartlardan farklı olduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan bir yetkili tarafından gelen açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz.”

Beypazarı yetkilisi, yurt dışına gönderdikleri ürünler için de bor ölçümü yaptıklarını ve sonuçların uluslararası standartlara uygun olduğunu belirtti. Ayrıca, İsviçre’nin belirlediği oranın diğer ülkelerdeki mevzuat oranından farklı olduğunu ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Yetkili, İsviçre’deki ölçümlerin maksatlı olarak yapılması htimaline de dikkat çekti.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beypazarı markalı maden suyunda fazla miktarda bor tespit edildi. Bu durumun sağlık riski taşıdığı ve ürünlerin tüketilmemesi gerektiği belirtildi. Özellikle fazla bor alımının doğurganlığı etkileyebileceği vurgulandı.

Yapılan açıklamada Beypazarı markalı maden suyunda bulunan fazla miktardaki bor, sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği söylendi. Bu nedenle, ürünün tüketilmemesi ve sahip olanlarının dikkatli olunması önerildi. İlgili kurumlar tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Beypazarı’nın bu parti numarasına sahip ürünlerinin toplatılması da sağlanmış durumda.

Bu konu bir süre daha gündemde duracak gibi görünüyor. Birçok yerde bu gelişmeler Beypazarı bor skandalı olarak anılsa da, aslında durumun daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Bakalım ilerleyen günlerde Beypazarı soda hakkında nasıl açıklamalar gelecek.

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