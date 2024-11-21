Beşiktaş, dijital dünyadaki varlığını güçlendirmek için önemli bir adım attı ve BJK SuperApp adlı yeni mobil uygulamasını duyurdu. Beşiktaş uygulaması, spor, alışveriş, finans ve daha birçok alanda kullanıcılarına kapsamlı hizmetler sunuyor. Bu yenilikçi girişim, kulübün taraftarlarıyla etkileşimini artırmayı ve modern teknolojilerle desteklemeyi hedefliyor.

BJK SuperApp Nedir ve Nasıl Kullanılır?

BJK SuperApp, Beşiktaş ile ilgili içeriklere kolayca erişim sağlarken, farklı sektörlerdeki hizmetleri tek bir çatı altında topluyor. Taraftarlar, Kartal Yuvası dijital mağazasında alışveriş yapabilecek, futbol ve basketbol maçlarının canlı anlatımını takip edebilecek ve bilet satın alabilecekler. Ayrıca uygulama, sigorta işlemlerinden finansal hizmetlere kadar birçok yenilik sunuyor.

Sadece taraftar deneyimiyle sınırlı kalmayan Beşiktaş uygulaması, Sigortam.Net iş birliğiyle kullanıcılarına uygun fiyatlı sigorta çözümleri sağlıyor. Kısa bir süreliğine yurt dışı deplasman sağlık sigortası, yalnızca 1 Euro’dan satışa sunulacak. Bunun yanı sıra, Aktif Bank ile 2025 yılından itibaren kredi çekme imkanı da tanınacak. Kullanıcılar, Mastercard destekli dijital cüzdan hizmetiyle ön ödemeli veya kredi kartı sahibi olabilecekler.

Finansal yeniliklerin yanı sıra, Paribu iş birliğiyle fan token fiyatlarını anlık olarak takip etmek mümkün olacak. Uygulamada sunulan Karakartal+ aboneliği ise haber akışına erken erişim, bilet avantajları ve cashback fırsatları gibi birçok ayrıcalık içeriyor.

Beşiktaş, gelecekte uygulamaya Beşiktaş TV, sesli maç yorumları, seyahat ve konaklama planlama gibi özellikler de eklemeyi planlıyor.

BJK SuperApp Nasıl İndirilir?

BJK SuperApp, hem Google Play hem de App Store platformlarında kullanıma sunulacak. Uygulama mağazalarında direkt olarak Beşiktaş uygulamasını aratarak indirebileceksiniz.

Dijital dünyada bir ilki gerçekleştiren bu yenilikçi uygulama, Beşiktaş’ın taraftarlarını her alanda desteklemeye devam edeceğinin bir kanıtı. BJK SuperApp, hem teknolojiyi hem de kulüp sevgisini bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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