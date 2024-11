OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin kurduğu Nothing adlı teknoloji şirketi, saydam tasarımlı ürünleri ile dikkat çekmeye devam ederken, şirketten şaka gibi bir adım geldi. Şaka gibi diyoruz, çünkü Nothing bu adımın gerçek mi şaka mı olduğunu söylemiyor! Nothing logosu değişti!

Nothing logosu değişti! Jaguar yeni logosu ile bu benzerlik şaka mı?!

Nothing cephesi, X (Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeni logosunu duyurdu. Paylaşımında “Yeni logo, bu kim” ifadelerine yer veren şirket, eski logosu ile yeni logosunu yan yana paylaştı. Yeni logonun Jaguar yeni logosu ile aynı fonta sahip olması dikkat çekti.

Kullanıcılar, X (Twitter) üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Nothing’e bunun gerçek olup olmadıklarını sorarken, Nothing cephesi bu yorumlara sadece “;)” yani göz kırpan emoji cevabı vermeyi seçti. Ayrıca şirket Twitter hesabındaki açıklama kısmında da “Copy Jaguar.” yazmayı seçmiş.

Nothing burada neden Jaguar’a gönderme yapmış diye düşünenler için cevap şöyle; Jaguar cephesi yeni logosunu tanıtırken “Copy Nothing”, yani hiçbir şeyi kopyalama sloganını kullanmıştı. Nothing de buna ithafen Copy Jaguar diyerek firmaya tatlı bir gönderme yapmış.

Bir başka kelime oyunu daha var. Copycat kelimesi İngilizce’de taklitçi anlamına gelirken (Copy – kopyalamak, Cat – kedi), Nothing bunu bir kelime oyunuyla Copy Jaguar olarak değiştirmiş de olabilir, ancak ilk olasılık daha baskın görünüyor. Şirketin bu tür mizahlara aşina olduğunu biliyoruz.

Büyük ihtimalle bu da şirketin kısa süreli şakalarından biri olacak, ancak şirket henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing yeni logosu nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!