Beklenen oldu! Çift çentikli telefon piyasaya çıktı

İnsanlar son zamanlarda çentikli cihazların ne boyuta geleceği konusunda şakalar yaparken, çift çentik hikayesi de bu şakalara dâhil oluyordu. Korkulan oldu ve Sharp adındaki firma çift çentiğe sahip telefonunu tanıttı.

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Aquos R2’de parmak izi sensörü için ayrı bir çentik var!

Aquos R2 Kompakt olarak adlandırılan cihaz, Japonya ve çevresinde satışa çıkacak gibi görünüyor. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan cihazı biz ülkemizde göremeyeceğiz. Bu cihaza gelin yakından bakalım. Normalde de olduğu gibi cihazın üst çentiği kamera ve bazı sensörlere ev sahipliği yaparken, üretici alt tarafa yerleştirdiği parmak izi tasarımı ile yeni bir çentik daha ortaya çıkardı. 5.2 inç’lik bir ekrana sahip cihaz, 2280 X 1080 çözünürlüğe sahip. Bu ekran 120 Hz’lik bir yenileme hızına sahip.

Cihazvedepolama alanını bizlere sunarken,yonga setini içerisinde barındırıyor. Ayrıca cihazınile geldiğini de söyleyelim. Cihazın batarya kısmına geçecek olursak,depolama kapasitesine sahip bir batarya kullanılmış cihazda. Bu batarya kapasitesi ne kadar yararlı bu tartışılabilir.