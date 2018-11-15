Airbnb California’da çıkan yangında evsiz kalanlara ev sağlıyor

California’da son zamanlarda çıkan çıkan yangınlar, bölgede yaşayanları olumsuz etkiledi. Etkilenen insanlar ve evsiz kalan insanlar için ev ve oda kiralama servisi Airbnb, ücretsiz ev sunmaya başladı.

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Open Homes kullanıcılar gitgide artıyor

California çıkan yangınlardan sonra, birçok kişinin evsiz kaldığı veya evlerini tehlike nedeni ile terk etmek zorunda kaldığı biliniyor. Bu konuya bir çözüm bulan AirBnb, ücretsiz ev servisi olan ‘Open Homes’ sistemini bu bölge için genişletiyor. Hill ve Woolsey’de çıkan yangınlar nedeniyle bölgedeki 2.200 ev sahibi evlerini ücretsiz barınak durumuna getirdi. AirBnb’den arama yaparak bölgedeki evlere inşalar ulaşabiliyor.

Diğer teknoloji firmaları da bölgeye yardımda bulunurken, Google kriz haritaları sistemi bölge için kullanıma soktu. Facebook felaketten etkilenen kişiler rahatça iletişim kurması için Crisis Response sistemini devreye soktu.