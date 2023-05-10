Apple’ın özel bir Beats çipi ile Beats Studio Buds+ modelinin piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Bugün ise şirketin yeni Beats Studio Pro kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazır olduğuna dair bilgiler ortaya çıktı. 9to5Mac tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu kulaklıkların Şeffaflık Modu ve Mekansal Ses gibi benzersiz özelliklere sahip olması bekleniyor.

İlgili kod adlarında belirtildiği gibi, projenin A-Cold-Wall’dan Samuel Ross ile Apple’ın işbirliğinin bir sonucu olduğuna inanılıyor. Yaklaşan Beats Studio Pro kulaklıkların görüntüleri, geçtiğimiz günlerde Salı günü geliştiriciler için yayınlanan iOS 16.5 RC dosyalarında keşfedildi. Bu, Apple’ın hala Beats markası altında yeni kulaklıklar çıkarmakla ilgilendiğini doğruluyor.

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Rapora göre, yakında çıkacak kulaklıklar, Kişiselleştirilmiş Mekansal Sesin eklenmesiyle birlikte geliştirilmiş aktif gürültü önleme (ANC) ve Şeffaflık Moduna sahip olacak. Şirketin diğer yeni ürünlerine benzer şekilde, kulaklıkların şarj için bir USB-C bağlantı noktasına ve özel bir Beats çipine sahip olması bekleniyor.

Yeni Beats Studio Pro’nun görsellerine göre tasarım, Beats Studio3’e çok benziyor, en dikkat çekici fark ise kafa bandındaki “Studio” yazısının kaldırılması. Kulaklıklar siyah, beyaz, lacivert ve kahverengi renklerde satışa sunulacak. Beats Studio Pro’nun daha önce Beats ile çalışmış olan sanatçı Samuel Ross ile ortaklaşa geliştirildiğine inanılıyor.

Fiyat açısından bu modelin AirPods Max’ten bir tık daha pahalı olması bekleniyor. Umarız Apple malzeme kalitesi konusunda Beats Studio modellerindeki plastik dandik yapıdan vazgeçer ve ilk Beats Studio Pro gibi kaliteli bir malzeme kullanır.