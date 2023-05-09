Akıllı saat sektöründe işler değişiyor. Mark Gurman’a göre Apple, Apple Watch’taki S9 çipini A15 teknolojisi ile güncellemeyi planlıyor. Önceki Apple Watch Series 8’deki S8 yongası, selefi S7’den önemli bir güncelleme değildi. Ancak S9 yongasının güç ve verimlilik konusunda çok daha önemli bir sıçrama sunacağı aktarılıyor. Apple Watch Series 9 dünyanın en hızlı saati olabilir.

Gurman tahminlerini paylaşarak, yeni Apple Watch modellerinin güncellenmiş bir yonga setine sahip olacağını doğruladı. Yeni çipin önceki nesle göre çok daha güçlü olabileceğinden de bahsetti. Ek olarak, S9 çipinin sadece önceki nesil çipin yeniden markalanmış bir versiyonu olmayacağına inanıyor. Bunun yerine, A15 Bionic tabanlı tamamen yeni bir işlemci olabilir.

Apple A15 Bionic çip şu anda iPhone 13 serisinde kullanılıyor ve olağanüstü performansıyla biliniyor. 5 nanometre çip, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine’e sahip. Apple Watch Series 9 yongası, A15 yongasına benzer bir teknoloji kullanıyorsa performans ve verimlilikte artışa neden olabilir.

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Bu haber, Gurman’ın kullanıcı arayüzünde birçok önemli değişiklikle önemli bir yükseltme olacağı söylenen watchOS 10 hakkındaki raporunun ardından geldi. Gürman, Apple Watch donanımının, giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda öne çıkması için önceki sürümlere kıyasla önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu ve bunun da watchOS’un onuncu sürümünü çok önemli hale getirdiğini savundu.

Yeni Apple Watch Series 9 çipinin akıllı saat pazarında oyunu değiştirmesi bekleniyor. A15 benzeri teknolojiye sahip yeni çip, olağanüstü performans ve verimlilik sunarak onu Apple Watch tutkunları için önemli bir yükseltme haline getirebilir. Apple’ın A15 teknolojisini yeni çipe nasıl uygulayacağı henüz belli değil, ancak saatin genel performansında önemli bir sıçrama bekleyebiliriz.