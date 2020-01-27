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Beats Solo 3 Wireless – Sizin Yorumunuz (Yiğithan Culum)
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General Mobile GM 8 (2019) – Sizin Yorumunuz (Vedat Bozdemir)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu General Mobile GM 8 (2019) modeliyle birlikte Vedat Bozdemir oldu. Bakalım Vedat Bey, akıllı telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
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Xperia XZ’yi bırakamayan adam – Sizin Yorumunuz (Enes Dalyan)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, 3.5 yıldır Xperia XZ kullanan ve geçecek yeni cihaz bulamadığını söyleyen Enes Dalyan konuğumuz oldu. Bakalım Enes Beyin Xperia XZ ile ilgili kullanıcı deneyimi nasıl?
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Oppo Reno 10x Zoom – Sizin Yorumunuz (Kaan Tunçer)
Oppo Reno 10x Zoom modelini satın alan Kaan Tunçer, Türkiye’ye geçtiğimiz yıl giriş yapan markanın en dikkat çeken modelini bizlere anlatıyor.
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Üniversite mezunu olan Kaan, Mayıs ayında Çin’deki Oppo mağazasından satın aldığı Oppo Reno 10x Zoom hakkında cihazın artıları ve eksilerini bizlere aktarıyor. 7 aylık uzun kullanım dönemi ardından bu cihazın detaylarını gelin hep beraber izleyelim.
İyi seyirler…