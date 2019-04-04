Beats Powerbeats Pro tanıtıldı

Beats Powerbeats Pro tam kablosuz kulaklık modeli pazarına güçlü bir giriş yaptı. Apple’ın 2014 yılında satın aldığı ünlü müzik firması Beats, sporculara özel olarak hazırlan model, dört farklı renk (beyaz, yeşil, mavi ve siyah) seçeneğiyle geliyor.

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Powerbeats Pro tam sana göre

Beats’e göre : “ Gerçek sporcuları dinledik ve hiçbir şeyin sesten daha önemli olmadığını duyduk. Powerbeats Pro, birinci sınıf bir dinleme deneyimi için dinamik aralık ve ses yalıtımı ile güçlü, dengeli bir ses sunar.”

Powerbeats Pro, kancalı bir tasarıma sahip olmasının yanında, diğer Beats kancalı modellerine göre daha küçük ve daha hafif. Tasarımın yanında 9 saatlik pil ömrü sunan Powerbeats Pro, rakiplerini geride bırakıyor. Şarj çantasında takıp şarj edildiğinde 24 saat kullanım sunması bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanında 5 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat daha size hizmet edebiliyor.

Bluetooth ile tüm cihazlar ile bağlantı sağlayan Powerbeats Pro, yeni nesil AirPods’ta da yer alan H1 çipiyle Apple cihazlara zahmetsizce bağlanabiliyor. Kulaklık bölümünde fiziksel kontrol butonları taşıyor. Bu sayede bir sonraki parçaya geçebiliyor, çalmakta olan parçayı durdurabiliyorsunuz.

Büyük ilgi görmesi beklenen cihazda, elbette eksi yanları da yok değil. Bunlar:

Boyut olarak , tam kablosuz kulaklıklara göre büyük (Kancalı tasarım)

Kablosuz şarj özelliği yok

Suya karşı dayanıklı ancak sertifika sahibi değil

Mayıs ayında satışa çıkması beklenen Powerbeats Pro, 250 dolarlık fiyat ile gelmesi bekleniyor. Şu anda Apple Türkiye sayfasında listelenen ürünün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL olarak görünüyor. İlk olarak 20’ye yakın ülkede çıkması beklenen cihazın Türkiye’de de gelmesi bekleniyor.