AirPods 2’nin tamir edilebilirlik oranı: 0!

Bluetooth kulaklıklar günümüzün en popüler teknolojik aksesuarları olarak gündemdeki yerini koruyor. Tam kablosuz olarak bu furyanın başını çeken Airpods 2 ve Galaxy Buds’ın fiyatlarını göz önüne aldığımızda, “Olası bir sorun karşısında tamir edilebilir mi?” sorusu akıllara geliyor.

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Ifixit raporu ne sunuyor?

Ifixit sitesi, yeni çıkan veya popüler olan cihazların içlerini açarak tamir edilebilirlik raporlarını sunan bir internet sitesi olarak görev yapmakta. Bluetooth kulaklıkların tamiri konusunda çalışma yapan ifixit, çarpıcı gerçekler ile bizi karşı karşıya bırakıyor.

Ifixit‘ in bluetooth kulaklıklar hakkında yayımlanan raporu herkese büyük bir şok etkisi yarattı.

Airpods 2

Servis yapılacak şekilde tasarlanmamış olduğu, cihaza zarar vermeden hiçbir donanım bileşenine erişilemez not düşülmüştür.

Ölçeklendirilmiş piller için, Airpods2’nin kullanım ömrünü sınırlı olduğu, bu da onları tüketilebilir / atılabilir bir ürün adını vermiştir.

Bir önceki nesil gibi tamir konusunda sınıfta kalmış.

Galaxy Buds

Kulaklığın dış yüzey montajı, çoğunlukla tahribatsız bir giriş süreci için tutkal yerine klipslerle birleştirilmiş.

· Sökme işlemi için sık kullanılan gerekli aletler ve özel tornavida ile sağlanabilir· Olası bir pil değişiminde nispeten kolay bulunabilen pillerin kullanılmış.

Şarj çantası bataryasının değiştirilmesi daha kolay, ancak büyük olasılıkla kaynağı daha zor olacaktır.

Kulaklığın içi açtıktan sonra, yapıştırılan bazı parçaları, kırılgan kabloları yırtmadan ayırmak oldukça zordur.

Şarj kutusundaki bazı kabloları, temas pedleri veya kart konektörlerini kullanmak yerine doğrudan ana karta lehimlenmiştir.

IFixit, Samsung’un Galaxy Buds oldukça kullanışlı olduklarından ötürü tamir olma puanı olarak (10/6), yeni 2019 Apple AirPods ise tam tersi bir sonuç olarak (10/0)aldı.

Bu rapor ışığında; hayatımızda önemli bir yer edinen bluetooth kulaklıklar için pazar payının genişlemesi, rekabetin ve aynı oranda fiyatlarının artması kullanıcıları zorlasa da alacağımız ürünün uzun ömürlü olması tercih konusunda tüketiciyi etkileyecektir.