Akıllı Telefonlar
Bazı Honor model akıllı telefon sahipleri için müjdeli haber
Bugün firma tarafından yayınlanan bilgilere göre, Magic UI 3.0 arayüzü bazı Honor model cihazlar için 15 Mart tarihinde toplu olarak dağıtılacak. Aynı zamanda belirli modeller için mayıs ayını işaret eden firma, yeni arayüz ile gelecek bazı yenilikleri kullanıcılar için listeledi.
Magic UI 3.0 güncellemesi, cihaz içerisinde sağlıklı bir ekosistem oluşturabilmek için, genç kullanıcıları hedef alan yenilenmiş bir arayüz ile gelecek. Vadedilen güncelleme, HONOR firmasının geniş kapsamlı akıllı ürün ve hizmetleriyle birlikte, fotoğraf ve performans konusunda önemli yenilikler içeriyor.
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Değişikliklerden bazıları, karanlık mod için tasarlanmış tamamen yeni bir UX tasarımı, yeni bildirim paneli ve ciddi bildirim değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca firma diğer cihazlarıyla uyum içerisinde kalabilmek için, NFC, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla HONOR model cihazlarla tam olarak etkileşim vadediyor.
Ek olarak yeni UI 3.0 güncellemesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ince ayarlara dokunabileceğiniz yeni bir UX yapısını da beraberinde getiriyor. Kamera uygulaması, daha görünür ve anlaşılabilir bir yakınlaştırma çubuğu ile daha estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı şekilde çekim yapmadan önce filtrelerinizi doğrudan çekim menüsünden de seçebileceksiniz. Video kısmında ise yardımcı ızgara ve zamanlayıcı gibi yeni özellikler de cihaz içerisinde kullanılabilir olacak.
Son olarak firma kendi geliştirdiği “Güvenilir yürütme ortamı” adlı yeni ve tam güvenlik sağlayan paketlerini güncelleme ile birlikte cihazlarına sağlayacak.
15 Mart tarihinden itibaren güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 20
Honor 20 PRO
Honor View 20
Honor 9X
Mayıs ayı itibariyle güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 10 Lite
Honor 20 Lite
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 serisinin lansman etkinliğinin 12 Mart‘ta yalnızca çevrim içi bir etkinlikte gerçekleşeceğini öğrenmiştik. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 kullanan “curtana” şeklinde ismi bilinmeyen bir yonga seti ile gelecek cihazın Geekbench‘te görülmesinin ardından bu cihazın Redmi Note 9 olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise yeni dikkat çeken sızıntılar mevcut.
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Redmi Note 9 Pro hangi özellikler ile gelecek?
Sızıntıların kaynağı olan Ishan Agarwal, cihazla ilgili beklenen ayrıntılardan fazlası ile geldi. Eğer sızıntılar doğruysa cihazın teknik özelliklerini detaylarıyla öğrenmiş olacağız. Redmi Note 9 Pro FHD+ çözünürlüğünde 6.67 inçlik LCD bir ekran ile gelecek. Ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranına sahip olacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi olacağı söyleniyor. Bunlar, 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve derinlik algılayıcı bir sensör olarak gelecek.
Snapdragon 720G SoC ile gelecek cihazın 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacağı tahmin ediliyor. Redmi Note 9 Pro’nun, depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB modelleri bulunacak. Batarya konusunda cihazın 5020 mAh bataryaya sahip olacağı ve şarj olarak ise 18W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor.
Redmi Note 9 Pro, Aurora Blue, Buzul Beyazı, ve Interstellar Siyahı renk seçenekleri ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!
Samsung Corona virüsten kaçmanın yollarını arıyor. Güney Koreli teknoloji devi üretim konusunda sıkıntı yaşamamak için fabrikasının üretim yükünü Vietnam‘a kaydırma kararı aldı.
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Güney Kore’de yer alan fabrika kapanıyor!
Güney Kore, Çin dışında virüsten en çok etkilenen ülke. Resmi kaynaklara göre 6500‘den fazla insana Corona virüs teşhisi konuldu. Bu durumdan yara almak istemeyen Samsung da çareyi Gumi‘de yer alan fabrikayı kapatarak buldu. Güney Kore merkezli çıkan haberlere göre, hali hazırda bir çok fabrika çalışanının da Corona virüs için yapılan testten pozitif sonuç alması firmayı bu yönde karar almaya itti. Ancak yeni cihazları Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 serisi için bir üretim yeri bulmak zorunda olan firma, çareyi iş yükünü Vietnam‘a kaydırmakta buldu. Zaten daha önce Vietnam‘a bir Ar-Ge merkezi hedefleyen Samsung, temel atma törenini yine Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirememişti. Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre firmanın üretim yerini kaydırmasının nedeni, yeni cihazların üretimin de gecikme yaşanmamasını sağlamak.
Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung bu taşınma işleminin kesinlikle geçici olacağını belirtmekte ısrar ediyor. Artık teknoloji piyasasında da ciddiye alınan bir mevzu olan Corona virüsü daha kaç firmayı etkileyecek kestirmesi güç. Bazı firmalar tedarik konusunda sıkıntı yaşarken, Samsung gibi üretim konusunda güçlü firmalar dahil bu virüs karşısında kötü duruma düşebiliyor. Bakalım firma üretimde stabiliteyi bozmamak adına yaptığı bu hamleden olumlu sonuç alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 almaya başladı!
Xiaomi, Redmi 6 Pro‘yu 2018’in ilk yarısında piyasaya sürdü. Daha sonra telefon, Android Oreo ile Mi A2 Lite olarak yeniden piyasaya sürüldü. 2019‘un başında ise tüm Mi A2 Lite telefonlara Android Pie versiyonu gelmişti. Ve şimdi ise Android 10 güncellemesi bu akıllı telefonlara geldi. OTA sürümü ise zaten bazı telefonlara gelmişti.
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Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 ile hangi özellikleri kazandı?
Güncellemeyle ilgili bilgiler moderatörler ve MIUI forumundaki Mi A2 Lite Yönetim Ekibi tarafından onaylandı. Paketin adı V11.0.2.0.QDLMIXM olacak ve herhangi bir sorun bulunmazsa daha geniş bir sunumla bütün cihazlara gelecek. Burada güncellemeyi indirecek kullanıcılara bir uyarıda bulunmak gerek. Forumlarda bunun bir Beta sürüm olabileceği geçiyor ve bazı kullanıcılarda yazılımsal hatalar olabileceğini belirtelim. En azından bir süre güncellemeyi yüklemeyip beklemeniz tavsiye ediliyor.
Güncelleme ile birlikte Dark Mode cihazlarınıza gelmiş olacak. Aramalara ve mesajlara çeşitli sansür veya engelleme yapabileceğiniz bir ayar eklenecek. Ayrıca canlı altyazı desteği, çeşitli yeni bildirim baloncuları, odaklanma modu, yeni hareket navigasyonları ve bunun yanında Google‘ın en son Android OS‘de tanıttığı diğer tüm çalışan özellikleri cihazlara getiriyor. Oldukça yoğun ve dolu bir güncelleme geliyor diyebiliriz. Android One programındaki Xiaomi cihazlarında bazı yerel Mi uygulamaları var ancak Mi A2 Lite, Radio FM uygulamasını Qualcomm tarafından geliştirilen benzer bir uygulama ile değiştirecek.