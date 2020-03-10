Bazı Honor model akıllı telefon sahipleri için müjdeli haber

Bugün firma tarafından yayınlanan bilgilere göre, Magic UI 3.0 arayüzü bazı Honor model cihazlar için 15 Mart tarihinde toplu olarak dağıtılacak. Aynı zamanda belirli modeller için mayıs ayını işaret eden firma, yeni arayüz ile gelecek bazı yenilikleri kullanıcılar için listeledi.

Magic UI 3.0 güncellemesi, cihaz içerisinde sağlıklı bir ekosistem oluşturabilmek için, genç kullanıcıları hedef alan yenilenmiş bir arayüz ile gelecek. Vadedilen güncelleme, HONOR firmasının geniş kapsamlı akıllı ürün ve hizmetleriyle birlikte, fotoğraf ve performans konusunda önemli yenilikler içeriyor.

İlginizi çekebilir: Riot Games’in yeni oyunu Valorant hakkında bilinen tüm detaylar

Değişikliklerden bazıları, karanlık mod için tasarlanmış tamamen yeni bir UX tasarımı, yeni bildirim paneli ve ciddi bildirim değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca firma diğer cihazlarıyla uyum içerisinde kalabilmek için, NFC, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla HONOR model cihazlarla tam olarak etkileşim vadediyor.

Ek olarak yeni UI 3.0 güncellemesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ince ayarlara dokunabileceğiniz yeni bir UX yapısını da beraberinde getiriyor. Kamera uygulaması, daha görünür ve anlaşılabilir bir yakınlaştırma çubuğu ile daha estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı şekilde çekim yapmadan önce filtrelerinizi doğrudan çekim menüsünden de seçebileceksiniz. Video kısmında ise yardımcı ızgara ve zamanlayıcı gibi yeni özellikler de cihaz içerisinde kullanılabilir olacak.

Son olarak firma kendi geliştirdiği “Güvenilir yürütme ortamı” adlı yeni ve tam güvenlik sağlayan paketlerini güncelleme ile birlikte cihazlarına sağlayacak.

15 Mart tarihinden itibaren güncellemeyi alacak olan modeller

Honor 20

Honor 20 PRO

Honor View 20

Honor 9X

Mayıs ayı itibariyle güncellemeyi alacak olan modeller

Honor 10 Lite

Honor 20 Lite