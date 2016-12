Battlefield 1’e gelecek olan yeni bir DLC (ek paket) detaylandırıldı. Buna göre, yeni ek paketin getireceği haritalardan biri Fransa’da geçecek.

EA geçtiğimiz saatlerde kendi Twitter hesaplarından yeni ek pakete (DLC) dair bir görsel paylaştı. Fransızca “Soyez prêts” yani “Hazır Olun” diyerek paylaştıkları görsel; bir depoda, Fransız bayrakları altında çarpışan askerleri içermekte.

Battlefield 1′ in resmi sitesini incelediğimiz zaman, yeni ek paketin oyuna Fransız ve Rus İmparatorluğu ordularını getireceğini görmekteyiz. Daha fazla devlet olacak mı bilmiyoruz ama şu anda elimizde en az iki adet devletimiz mevcut durumda. EA‘nin daha önce yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bildiğimiz diğer bir bilgi ise ek paketin adı ve çıkış tarihi oluyor. Buna göre “They Shall not Pass” (Geçemezler) adını verdikleri bu ek paket, çıkışını Mart 2017’de gerçekleştirecek ve yeni silahlar, yeni araçlar, yeni oyun modları, yeni elif sınıflar gibi içerikler ile gelecek.

Ayrıca, bu hafta içerisinde season pass sahiplerine önceden indirilmeye sunulan bir diğer ek içerik “Giant’s Shadow”; ücretsiz olarak 20 Aralık tarihinde tüm kullanıcılara gelecek. Böylece, sayıları hızla artan haritaların oyuna kattığı değişiklik katlanarak artmış olacak.

Şirketin önceki açıklamalarından season pass (sezonluk giriş) sahiplerinin, ek paketin getireceği yeni haritaları 2 hafta öncesinden oynayacağını biliyoruz. Böylelikle season pass kullanımını arttırmayı hedef edinmiş bu teşvik edici hareketlerin, amacına ulaşıp ulaşmadığını yakın bir gelecekte hep beraber göreceğiz.