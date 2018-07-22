Battle Royale oyunları 2019’da 20 milyar dolar gelir elde edecek

Battle royale modu geçtiğimiz seneden itibaren dünya çapında oldukça popüler bir çizgi yakaladı. Raporlara göre, oyun dünyasının yeni trendi 2019’da yapımcılara 20 milyar dolar kazandıracak.

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Battle Royale fırtınası gelirleri önemli ölçüde katlayacak

Fortnite’ın oyun içi satışlardan 1 milyar dolarlık kazanç elde etmesinin ardından battle royale türünden elde edilecek gelirlerin, 2018’in toplam kazancının yedi katına çıkması bekleniyor. Yıl sonuna kadar toplam gelir 2 milyar dolar olarak öngörülüyor. Daha fazla stüdyonun bu akıma katılacağı göz önüne alınarak, iki yıl içinde rakamların 12 kat artacağı tahmin ediliyor.

Analistlere göre Call of Duty: Black Ops 4 ve Battlefield V gibi oyunların da eklenmesiyle, en büyük getiriyi sağlayan mobil ve ücretsiz konsol oyunlarıyla birlikte gelirler 20.1 milyar dolara ulaşacak.

Battle royale’in diğer türlere tehdit oluşturduğunu düşünenler de yok değil. Ancak Mayıs 2018 verilerine göre, Twitch‘de League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone ve Overwatch gibi popüler oyunlar toplam 54 milyon izleyici sayısını gördü. Geçtiğimiz yıldan itibaren Fortnite ve PlayerUnknown’s Battlegrounds ise 42 milyon izleyiciye ulaştı.

Battle royale çok kısa zamanda popüler oldu ve genç bir kitle oluşturdu. Özellikle Fortnite‘ın popülerlik kazanmasıyla, gençlerin yüzde 57’sinin Minecraft yayını izlemeyi azalttığı veya bıraktığı bildirildi. Her ne kadar Fortnite’in büyümesi yavaşlasa da, türünde hala en başarılı oyun konumunda. Ancak, yeni gelecek oyunlarla birlikte bu grafikte biraz daha azalma bekleniyor.