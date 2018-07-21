Fortnite, 1 milyar dolar hasılata ulaştı!

Fortnite, bilindiği üzere son zamanlarda ciddi anlamda popüler bir oyun haline geldi. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre oyun iOS platformunda yayınlandıktan sadece 3 ay sonra 100 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Şimdi ise başka bir rapora göre, büyük bir çıkış yakalayan Battle Royale oyunu tüm platformlarda 1 milyar dolarlık hasılata ulaşmayı başardı.

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IGN tarafından gelen bilgiye göre, oyunun popülerliği artmaya devam ediyor. Bir yıldan kısa bir sürede Epic Games’in 1 milyar Dolar’lık oyun içi satışlarından elde ettiği gelir şirket adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Çoğu oyuncu masaüstü sürümünü tercih etse de, iOS sürümünün çıkışı da rekor gelire ciddi bir katkı sağladı. Aynı zamanda Android kullanıcıları arasında oyunun bu yaz yayınlanmasını bekleyen ciddi bir kitle olduğunu da söylemek gerek.

Fortnite bu kadar popüler olmayı nasıl başardı?

Ayrıca rapora göre oyunun bu kadar popüler olmasında dünyaca ünlü Twitch yayıncılarının da etkisi olduğundan bahsediliyor:

“Ninja gibi ünlü yayıncılar sayesinde Twitch Fortnite’a ciddi bir kitle sağladı. Ninja’nın Drake ile birlikte yaptığı yayın 635 bin izleyiciye sahipti ki bu değer uzunca bir süre izlenme rekorunu elinde tutmayı başardı.”

Aynı zamanda Apple da oyunun tanıtımına MacBook Pro’nun tanıtım sayfasında reklamını yaparak ciddi bir katkı sağladı. Craig Federighi’nin iOS uygulamalarının Mac’e uyarlanması konusunda Fortnite’tan da bahsetmesinin etkili olduğu söylenebilir.

Epic Games’in sıradaki adımları neler olacak?

Tüm bu gelişmelerden sonra Epic Games’in gelirlerini daha da artıracağı konuşuluyor. Oyuna gelen araç kaplamaları ve oyuncular arası hediyeleşme gibi yenilikler sayesinde şirketin satışlarını artırması da fazlasıyla olası.

Epic Games’in sıradaki planı ise oyuna özel koleksiyon ürünleri üretmek. Özellikle bu konuda uzman Funko şirketiyle anlaşılmış olması da rekor gelirin katlanmasına ciddi bir katkı sağlayabilir. Bu konuyla ilgili detay vermek için henüz erken, ancak gelen ilk bilgilere göre oyun karakterlerinin Funko’nun ürettiği büyük kafalı figürler, anahtarlıklar ve çeşitli başka ürünler şeklinde üretileceği iddialar arasında.